Detenida en Guadalajara una venezolana que vendía la condición de refugiados a inmigrantes “latinos”

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una persona como presunta autora de un delito contra los ciudadanos extranjeros y de estafa. La detenida era la máxima responsable de un grupo organizado dedicado a estafar a personas de origen latino que deseaban obtener la residencia legal en España.



Dentro de las funciones de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Guadalajara se vienen realizando estudios de las solicitudes de diversos trámites relacionados con ciudadanos extranjeros. En este sentido, se observó "un aumento exponencial de las peticiones de protección internacional durante este año 2017 con respecto a años anteriores", según fuentes policiales.



Tras el correspondiente estudio de la situación se inició una investigación, comprobando que se había formado una red dedicada a promover la llegada irregular de ciudadanos de Venezuela, Colombia, Perú, Honduras y El Salvador.



La trama estaba dirigida por una mujer de nacionalidad española y origen venezolano domiciliada en Madrid, que se hacía pasar por abogada aunque no contaba con titulación oficial que le permitiera ejercer como tal.



Esta mujer exigía el pago de una cantidad de dinero que rondaba los 1.500 euros con la promesa de ayudar a las víctimas a realizar los trámites necesarios para obtener la residencia legal en España. Tras el pago de esta cantidad guiaba a los inmigrantes acerca de cómo solicitar "Protección Internacional" en territorio español, a sabiendas de que sus clientes no eran refugiados ni encajaban en los supuestos de concesión de dicha protección.



Estafa con efectos retardados

Cuando las solicitudes eran denegadas por la Administración, los clientes se daban cuenta de la estafa, pero no presentaban denuncia por estos hechos al ser conocedores de que se encontraban en situación irregular en España.



Desde la Policía destacan que "con la detención de la máxima responsable y la imputación de dos de sus colaboradores se ha logrado desarticular un grupo organizado que además de la estafa económica dejaba en una situación de vulnerabilidad a las víctimas, ya que al montante económico estafado se unía el que los dejaba en situación irregular en España con la probabilidad de poder ser expulsados de nuestro país".