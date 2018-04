Diez días y 18.000 euros para ayudar desde la Junta a diez entidades LGTBI de la región

Este viernes se abre el plazo para presentar solicitudes a las subvenciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), destinadas a la realización de proyectos en la región, que tengan como objetivo informar y sensibilizar a la población castellano-manchega contra estereotipos y prejuicios de índole sexual y de género, cuyas acciones fomenten la inclusión y normalización del colectivo LGTBI y traten de prevenir la LGTBIfobia.



Según la Resolución del Instituto de la Mujer publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOMC), tendrán la condición de entidad beneficiaria las asociaciones y entidades LGTBI, sin ánimo de lucro, constituidas e inscritas en los registros oficiales de Castilla-La Mancha o en otros registros y que puedan acreditar actuaciones de sensibilización, información, formación y asesoramiento a personas LGTBI en el territorio de Castilla-La Mancha durante los dos años anteriores a la fecha de publicación

de la convocatoria.



La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 18.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 1.800 euros.



El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el DOCM, y se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.



Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.