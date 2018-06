Dos nuevos casos de violencia de género en Guadalajara

Temas relacionados Guadalajara Policía Local Maltrato Violencia de género La Policía Local de Guadalajara ha intervenido en los últimos días en dos presuntos casos de violencia de género.



La primera detención por este motivo se registró el lunes día 4 a las 18,45 horas. Un ciudadano informa de que una mujer que iba acompañada con un niño de 5 años, estaba pidiendo auxilio en la calle La Merced.



En el lugar de los hechos se contacta con la mujer que declara haber sido agredida por su ex pareja. En dicha calle se encuentran a la presunto agresor, el cual al intentar ser detenido, ofrece fuerte resistencia, produciéndose lesiones leves y amenaza gravemente a su ex pareja y a los agentes intervinientes.



El detenido tiene 36 años y es vecino de la capital. Fue trasladado a un centro de salud para ser atendido y posteriormente a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía donde se instruyen las diligencias.



El segundo caso se produjo el domingo, a las 23,29 horas, y también desembocó en una detención por violencia de género. En esta ocasión se tiene conocimiento por la Policía Local de que en un domicilio se está produciendo una pelea.



Una vez en el lugar, abre la puerta el varón manifestando haber discutido con su esposa, sin embargo la mujer aduce haber sido agredida y que no es la primera vez que la agrede.



El marido, de 42 años, fue detenido y trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. La mujer fue trasladada a un centro de salud para ser atendida.