Echániz olvida a Cospedal y se va con Pablo Casado

Temas relacionados PP El señor que sonríe desde el centro de la foto, embozado tras unas pilosidades que a muchos les resultarán extrañas, es un viejo conocido de la política alcarreña. Lo ha sido mientras ha tenido que ser, aun viviendo como vivía desde hace muchos años en Madrid.



Desde la capital de España le llevaban en coche oficial hasta Toledo, ida y vuelta todos los días durante cuatro años, como consejero de Sanidad y Asuntos Sociales con María Dolores de Cospedal. Antes, sin barba. Ahora, con ella (con la barba, decimos, no con su ex-jefa) para lucir su imagen renovada de puritita renovación en apoyo de Pablo Casado, a ver qué cae, dependiendo de quién caiga.



José Ignacio Echániz Salgado ha sido una de las sorpresas de este miércoles de presentación de avales en Génova, 13, al apoyar en cuerpo mortal y no sólo con su firma la candidatura de uno de los rivales más serios que se le suponen a Cospedal en las aspiraciones de presidir lo que queda del PP. Pendientes de lo que algunos enreden con los certificados de las asignaturas convalidadas, claro.



A Echániz, lo de sorprender en los congresos del partido le viene de antiguo, pues aún se le recuerdan sus peculiares maniobras en el de Valencia, cuando lo más que hicieron los contrarios a Rajoy fue sumar medio millar de votos en blanco en el hara-kiri de Juan Costa, entre otros. Andando los años, pelillos a la mar, el gallego ahora cesante dejó que el de Valladolid entrara en la candidatura electoral que él mismo encabezaba, para que se sentara en el Congreso de los Diputados, que es donde aún sigue y lo que por ahora le queda.



Echániz, que no pudo ser ministro pese a tanto esfuerzo personal para conseguirlo, ha vuelto a ser noticia, siquiera por un día.