Educada petición desde Toledo para que Pedro Sánchez cierre cuanto antes el trasvase Tajo-Segura

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Pedro Sánchez PSOE Toledo El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, considera que sería "prudente" que el nuevo Gobierno de España no hiciera "más trasvases" del río Tajo al Segura "e ir avanzando en otras alternativas", en referencia a la desalación de agua del mar.



De esta manera, el Consistorio toledano se ha mostrado de acuerdo con la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que este pasado miércoles pedía a la nueva ministra de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, Teresa Ribera, un "primer gesto" suspendiendo "al menos temporalmente" el trasvase previsto para este mes de junio.



Sabrido ha apuntado que cree que el Gobierno "avanzará en este sentido", aunque ha incidido en que esto "no debe romper la solidaridad con las tierras que lo necesiten".



El portavoz del Ayuntamiento ha explicado que la ley contiene apartados en los que se habla de que se "dará agua" y otros en los que "se podrá dar", por lo que ha señalado que "la ley no siempre obliga" a trasvasar "cuando hay determinados niveles" de agua en los pantanos de cabecera del Tajo.



"Si los niveles de agua se mantienen en los actuales estaríamos en el 'podrá', por lo que sería prudente no hacer más trasvases e ir avanzando en otras alternativas que están hechas", ha reiterado, manifestando que la política de "no al trasvase" ha sido defendida "desde el principio" por el equipo de Gobierno de la capital regional.