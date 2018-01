El agotador pulso entre el Estado y los “fondos buitres” por las autopistas de peaje continúa

Noticias relacionadas El Estado no sabe cuánto nos van a costar la R-2 y el resto de autopistas de peaje en quiebra El Estado buscará nuevo dueño para la R-2 y para las demás autopistas de peaje quebradas Año nuevo, nuevas promesas para la R-2... que pagaremos entre todos Los productores de espárragos de Guadalajara se unen, bajo el amparo de la Junta Temas relacionados Economía R-2 Guadalajara (Provincia) El Ministerio de Fomento ha condicionado cualquier acuerdo con los 'fondos buitre' que ostentan la deuda de 3.200 millones de las autopistas en quiebra que 'rescatará' este Departamento a que acepten una quita al importe que el Estado deberá pagar por su liquidación.



"Cualquier acuerdo con los fondos pasa por conseguir una reducción de lo que tenemos que pagar por la liquidación de las vías porque, de lo contrario, estaríamos premiando a esos fondos", indicó el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, que de esta forma reduciría el impacto del 'rescate' en las arcas y las cuentas públicas.



No obstante, el ministro no atisba posibilidad alguna de acuerdo con los fondos oportunistas, dada la imposibilidad de alcanzarlo en el pasado. "Ya hubo un tiempo para eso", indicó De la Serna sobre un eventual de acuerdo. "Ahora está ya fuera de plazo", añadió.



"Si se produjera una oferta extremadamente atractiva, el Gobierno se pronunciaría, pero no creo que se produzca, porque en las negociaciones que en su día se mantuvieron con los fondos las posiciones estuvieron muy alejadas", detalló.



"Tenemos un orden de magnitud del importe que puede suponer la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), con lo que cualquier acuerdo con los fondos pasa por conseguir una reducción de ese importe que tenemos que pagar por liquidación porque, si no, estaríamos premiando a esos fondos", reiteró De la Serna.



Los fondos oportunistas extranjeros que en su día se quedaron con alrededor del 75% del pasivo de las nueve autopistas quebradas prevén reclamar al Gobierno en los tribunales unos 4.500 millones de euros en concepto de RPA, esto es, el importe que el Estado tiene que pagar a los actuales concesionarios de las vías cuando las 'rescate' para compensar la inversión que realizaron en su construcción.



No obstante, el Gobierno, a pesar de asegurar que aún no ha calculado dicha RPA, la cifró en unos 2.000 millones de euros en el Plan de Estabilidad que mandó a Bruselas a finales del pasado año.



De esta forma, el monto que los fondos inicialmente están dispuestos a reclamar en los tribunales es más del doble del importe estimado por el Gobierno en su comunicación a la UE.



El Ministerio de Fomento cuenta con un plazo de seis meses para calcular la 'factura' de RPA de cada una de las nueve autopistas quebradas desde la fecha en que se resuelve el actual contrato de concesión de la vía y la 'rescata'.



CASCADA DE 'RESCATES'

Estos plazos comenzarán así a correr próximamente, toda vez que el Departamento prevé iniciar este 'rescate' el próximo mes de febrero, cuando asumirá la primera de las autopistas, la radial R-4 Madrid-Ocaña. Posteriormente, en marzo espera quedarse con el grueso de las vías, esto es, las otras tres radiales (R-2, R-3 y R-5), la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas y la Ocaña-La Roda.



Asimismo, un juez fijó la pasada semana el 1 de abril como fecha para que se quede con la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera y, en último término, asimirá la AP-41 Madrid-Toledo, vía que aún está en proceso concursal y aún no ha llegado a la liquidación.



El calendario del rescate deriva precisamente del distinto ritmo que siguen los procesos concursales en que las autopistas, que suman una quinta parte de la red de pago del país, están inmersas desde 2012, cuando se declararon insolventes por el desplome de los tráficos y los sobrecostes de las expropiaciones.



El plan de Fomento para estas vías pasa por asumirlas, explotarlas para que sigan en servicio y volver a ceder su explotación a empresas privadas antes de que concluya el año. Para ello, las sacará en concurso en dos lotes, una operación con la que espera cobrar entre 700 y 1.000 millones que destinará a aminorar la 'factura' de la RPA.