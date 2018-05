El alcalde de Azuqueca se harta de los okupas de la calle Navarrosa y pretende echarlos de una vez

Temas relacionados Urbanismo Vivienda José Luis Blanco Azuqueca de Henares

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por los administradores concursales que representan a Residencial Palomarejos Altos, sociedad propietaria de los edificios 1A, 1B, 1C y 5 de la Calle Navarrosa. Con este trámite, firmado el jueves por el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, se ratifican las medidas adoptadas en el expediente de 18 de enero de 2018.



En ese expediente, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares procedía a la revocación de la licencia de primera ocupación, tras comprobar los servicios técnicos municipales, según informe de 30 de noviembre de 2017, que el edificio no reunía las condiciones para tener la mencionada licencia por carecer de las condiciones de habitabilidad necesarias.



Además, el Ayuntamiento comunicaba entonces a los Administradores Concursales que se va a proceder a ejecutar las medidas necesarias a costa de Residencial Palomarejos Altos S.A. hasta que la promoción alcance las condiciones de seguridad, salubridad, ornato y decoro previstas en la ley con las consecuencias inherentes a dicha ejecución subsidiaria.



Para llevarlas a cabo, el Ayuntamiento iniciará los trámites necesarios para que el Juzgado, atendiendo las indicaciones del informe del arquitecto municipal, ordene el desalojo de las viviendas.



"Como alcalde no puedo permitir que en Azuqueca haya personas residiendo en edificios que no reúnen las condiciones de seguridad y salubridad que se requieren para conceder licencia de primera ocupación", ha señalado José Luis Blanco, tras la visita que ha realizado a estos edificios.



Los okupas, un incordio para el vecindario

"Además, hemos de reconocer que las personas que residen en estos edificios han generado en los últimos tiempos numerosos problemas de convivencia en este barrio, por lo que consideramos fundamental desalojar los edificios para devolver la tranquilidad a las vecinas y vecinos de este entorno que sí pagan sus impuestos, que sí cumplen sus obligaciones como ciudadanos y que merecen vivir con seguridad y garantías", ha indicado el alcalde.



"Quiero pedir perdón a todas las personas que han sufrido en los últimos años los problemas generados por la ocupación de estos edificios, quiero que sepan que este equipo de gobierno desde que llegamos al Ayuntamiento en 2015 no hemos dejado de trabajar para que el desalojo fuera posible, sé que hemos tardado más de lo que a todos nos hubiera gustado, pero no voy a parar hasta conseguir que el barrio de la Navarrosa recupere el clima de convivencia, tranquilidad y buena vecindad que siempre le ha caracterizado", ha indicado.



"A partir de ahora, el Ayuntamiento acelerará la tramitación para conseguir que ninguna persona viva en condiciones infrahumanas", ha explicado el alcalde tras la visita a la zona con el concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio de Luz.