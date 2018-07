El alcalde de Cabanillas vuelve al Juzgado en defensa de su honor, ahora contra el PP

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, anunciaba este pasado sábado la "inmediata interposición de una demanda por vulneración del derecho al honor", formulada contra el presidente del Partido Popular de Cabanillas, y portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento, Jaime Celada, así como contra el resto de esta formación política. En 2015, quien llevó al juzgado por calumnias e injurias fue Celada a Salinas. Entre medias, el actual alcalde ha tenido varias actuaciones judiciales contra Beatriz Talegón y su compañero.



Salinas ha tomado la más reciente de sus iniciativas judiciales tras el buzoneo de un folleto político en el que se critica que el alcalde haya gastado 1.300 euros de dinero público para un viaje a Canarias.



El alcalde ha recordado que esta cuestión ya fue preguntada por los populares en el Pleno del pasado 13 de junio, en el que les contestó personalmente, al momento y de viva voz, cuál fue el motivo del viaje, qué cubrió el gasto, y por qué se acudió a Gran Canaria, por lo que entiende que el folleto del PP “está escrito con mala fe, con la única intención de desacreditar el buen nombre de dos de los miembros del Equipo de Gobierno y de un funcionario municipal”, ha señalado.



Asimismo, Salinas recuerda que comunicó el viaje a los concejales del Grupo Popular la misma mañana en la que se realizó, antes de salir en avión. “Se lo comenté personalmente a varios concejales del PP en la procesión de San Isidro del 15 de mayo, lo que demuestra que no había ninguna razón oculta”, ha señalado.



“El pasquín del PP insinúa que hemos cometido una malversación de fondos públicos al utilizar dinero público en un viaje de ocio, ya que titulan diciendo que me he gastado '1.300 euros de los cabanilleros en un viaje a Canarias', y lo ilustran con una foto de bañistas en una playa, como si yo hubiera ido allí con una sombrilla y un bañador, algo que es absolutamente falso. En definitiva, están dando a entender que hemos cometido un delito, y eso supera los límites de la lícita crítica política. Por eso vamos a interponer una demanda; para preservar mi buen nombre y el del concejal Luis Blanco, y sobre todo el de un funcionario municipal al que también han tenido la osadía de cuestionar, como es el jefe de la Policía Local”, ha añadido el alcalde.