El alcalde de Marchamalo enreda en la polémica del campus: dice que tiene terrenos en su pueblo

“Si Román quiere el campus en Guadalajara, tendrá que ceder los terrenos ya, si no Marchamalo está dispuesto a hacerlo”. De este modo se ha expresado Rafael Esteban este martes, desde su triple condición de alcalde de Marchamalo, diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha por el PSOE (de cuyo grupo parlamentario es presidente) y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara.



Según ha sostenido en una comparecencia ante los periodistas en la sede socialista de la capital, "lo único que está frenando en este momento el desarrollo del proyecto del nuevo campus universitario" sería la negativa del alcalde de la capital a permutar unos terrenos municipales con el Ministerio de Defensa para que, a su vez, este ceda el colegio de Las Cristinas, donde estará ubicado.



El responsable socialista ha afirmado que el Gobierno regional suscribirá previsiblemente este mismo mes el contrato-programa con la Universidad de Alcalá, “donde va a quedar suficientemente claro y por escrito cuáles van a ser las inversiones que se van a materializar en el campus”. Si después de esta firma Román persiste en su negativa a ceder terrenos municipales, “se tendrán que tomar otras decisiones, y tanto el Ayuntamiento de Marchamalo como cualquier otro de alrededor estaremos a disposición de la Junta de Comunidades para ceder terreno suficiente para que el campus se construya lo antes posible”, ha agregado.



Rafael Esteban ha asegurado que en el municipio de Marchamalo hay hasta 40.000 metros cuadrados disponibles, 10.000 más de los que están previstos en Las Cristinas.



El alcalde, diputado y responsable socialista sostiene que Román "trata de esconderse detrás de los técnicos" para negarse a ceder terrenos municipales al Ministerio de Defensa. “Puede poner las condiciones que quiera para que los terrenos reviertan al Ayuntamiento si no se cumple el convenio para construir el campus, pero que muestre algún informe donde se diga que el Ayuntamiento no puede hacer una permuta por falta de un compromiso presupuestario para la realización de las obras”. En este sentido, ha subrayado, además, que los presupuestos regionales de este mismo año recogen ya una partida de casi cuatro millones de euros, que se completarán en sucesivas anualidades hasta llegar a los 50 millones en los que se ha cifrado el coste total del proyecto.



Por último, ha recordado que Román ya frustró en su momento el proyecto del campus universitario en el polígono del Ruiseñor, donde hubiera estado acompañado por un parque científico y tecnológico. Después, durante los cuatro años de gobierno de Cospedal no hubo ningún avance, y tan solo a última hora se firmó un protocolo de intenciones, sin ninguna dotación económica, para ubicar el nuevo campus en el antiguo colegio de Las Cristinas.