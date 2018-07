El alcalde de Sacedón, “indignado” por el trasvase que acaba de facilitar el Gobierno del PSOE

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura PSOE Sacedón El presidente de los Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, el socialista Francisco Pérez Torrecilla, ha manifestado su "decepción e indignación" por el trasvase que se acaba de aprobar y que el actual Gobierno haya seguido "los mismos pasos que el PP", pero prefiere pensar que es fruto de que "acaba de aterrizar" y de la propia "inercia" por falta de tiempo.



En todo caso, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, Torrecilla se ha mostrado decepcionado especialmente de la cantidad que se trasvasa y de que este haya sido el primer gesto de un Gobierno del PSOE, pero espera que sea un "ganar tiempo" para que luego haya un cambio en el mismo mes de agosto, aunque no lo justifica.



Esto es lo que extrae el presidente de los Ribereños y alcalde de Sacedón de las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la confianza de que habrá "buena voluntad". "Sigo con la confianza de que hay buena voluntad y cualquier cambio, por mínimo que sea, siempre será mejor para nosotros porque a peor no podemos ir", ha precisado Torrecilla.



"Están recién aterrizados, no tienen nombrados a los presidentes de las distintas confederaciones aún, que tienen un peso importante en la Comisión del Trasvase", ha incidido este alcalde ribereño, esperanzado de poder llevarse alguna "sorpresa grata" para el próximo mes.



"Voy a dar un voto de confianza a la ministra, voy a esperar a que se asiente en el Ministerio y pueda valorar con todos los datos y en condiciones", ha aseverado.



Torrecilla ha comentado también que espera que la ley que permite trasvasar estos 38 hectómetros cúbicos estando en nivel de prealerta se cambie porque "es injusta", muy decepcionado de la falta de "gestos" hacia la cuenca cedente.



"Pensé que al menos lo justificaría, y que dirían que lo han tenido que hacer en contra de su voluntad pero no lo han hecho", ha incidido el presidente de los ribereños. En cualquier caso, se ha mostrado optimista porque está "casi seguro" de que "habrá cambios".



No piensa que esto afecte ya al turismo en la comarca en este momento, pero reconoce que "se va a notar un poco en las orillas".



En cuanto a la petición de dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por parte del PP, para Torrecilla "no tiene nombre" teniendo en cuenta que su formación ha estado "escondiendo y justificando muchos años los trasvases y ninguneando a los ribereños".



La Comisión del Trasvase Tajo-Segura ha aprobado un nuevo trasvase de agua desde la cabecera del Tajo hacia el Levante español de 38 hectómetros cúbicos, el primero que además ha sido refrendado por el nuevo Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, liderado por Teresa Ribera.