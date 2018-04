El alcalde de Sacedón, irritadísimo por esta imagen de Entrepeñas que ha usado La 1 en sus noticias

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PSOE Sacedón Las imágenes de apertura usadas en RTVE para ilustrar la noticia del trasvase, que pueden fecharse en 2011 y no en la situación actual de los embalses, "generando la ilusión de que se encuentran a rebosar cuando la realidad es completamente distinta", han provocado una airada reacción del alcalde de Sacedón, un más de las muchas que viene prodigando en las últimas semanas y meses y a propósito del Tajo-Segura. La pieza emitida en el Telediario del 4 de abril muestra imágenes de 2011, cuando Entrepeñas tenía un 62 por ciento de capacidad total embalsada, muy lejos del 26 por ciento de estos días.



Según se adelanta en un comunicado emitido este viernes, la Asociación de Pueblos Ribereños estudiará tomar medidas legales "si la cadena pública no pide disculpas y muestra la realidad".



“Estamos acostumbrados a una criminal equidistancia y a que se prime la versión del Sindicato de Regantes del Trasvase”, explica Francisco Pérez Torrecilla, “pero esto ha sido completamente vergonzoso, impresentable por parte de una televisión que pagamos todos los españoles y que debe servir para informar imparcial y verazmente”. Para los ribereños "La 1 ha cruzado el límite".



“Es un escándalo”, insiste Pérez Torrecilla. “Si quieren, pueden poner imágenes del marques de Villaverde practicando deportes acuáticos, las tienen en su archivo, en la sección del NO-DO”, apostilla.



“Entendemos que no tenemos la capacidad de seducción que pueda tener el Sindicato con todo el dinero que han ganado durante cuarenta años de solidaridad del Tajo, pero que la Televisión Pública manipule así las imágenes y, por tanto, la percepción que puedan tener de la historia el resto de los españoles, nos parece criminal, de primero de Goebbels”.