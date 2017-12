El alcalde de Yebra asegura que volvería a pedir el cementerio nuclear para su pueblo

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) El alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez, población cercana al lugar donde se ha registrado esta madrugada el epicentro de un terremoto de 3,7 grados de magnitud, ha asegurado que ha sido un "ligero temblor" sin daños materiales, que apenas ha durado cinco o seis segundos, a lo que ha añadido que, si pudiera, volvería a pedir hoy el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares para el municipio.



Sánchez ha insistido, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, en que el seísmo de este miércoles ha sido "muy leve". "Por las noches las cosas se magnifican más pero me he dado una vuelta y está todo muy tranquilo, normal", ha incidido, tras señalar que se ha recorrido el pueblo, ha hablado con la gente y ha hecho algunas llamadas.



Él estaba en casa y aunque lo ha sentido, ha manifestado que "no ha sido nada", tras recordar que ya en el 2007 tuvo lugar en el municipio otro seísmo similar y también sin consecuencias.



Respecto al ATC ha afirmado que el problema de la despoblación es "tan importante" en esta zona de la Alcarria que "ahora, con más motivo, lo volvería a pedir" aún sabiendo la polémica que puede crear lo que diga.



"Yo podría esconderme, pero sin lugar a dudas volvería pedirlo", ha indicado, para apuntar que optaría de nuevo al ATC, tras incidir en que no fue una decisión personal sino que se adoptó en un pleno. "Con mayor motivo porque la despoblación es mucho más grave hoy que hace diez años".



Este alcalde fue uno de los primeros en postularse a favor del silo en su día, una petición que creó cierta polémica, aunque sigue convencido de que este terremoto no afectaría a este tipo de instalaciones.



A juicio de este alcalde, Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente". "Tenemos unos pueblos maravillosos y de poco nos sirve que estén desiertos", ha manifestado.



Ha insistido en que el almacén nuclear iba a ser una instalación de tipo pasivo, sísmicamente preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior. Además, ha apuntad que iba a ser una instalación "pasiva" que no crearía problemas.



En todo caso, ha apuntado, de producirse un seísmo de una magnitud de esas características "no es que no quedase nadie por el ATC sino por las consecuencias del propio terremoto", ha señalado.



"El ATC es una instalación pasiva que además estaría preparada para un terremoto que no se ha dado nunca en la historia y si se diese la gente no moriría por efectos de la radiación sino por el terremoto, que sería devastador", ha argumentado.



Según Juan Pedro Sánchez, que también es diputado provincial del PP, y que en su día fue cuestionado por realizar esta petición del ATC para su pueblo, incluso el ATI que hay construido en Zorita "es una losa antisísmica que está preparada para tres veces más e incluso los contenedores también".