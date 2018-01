El alcalde sólo permitirá que vuelvan los desalojados de Laguna de la Colmada si hay “garantías”

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha dicho que para autorizar el realojo de los vecinos del edificio de la calle Laguna de la Colmada 1, tendrá que tener el informe firmado por los funcionarios municipales que"den fe y garantías".



En una nueva visita a las viviendas para informar sobre los avances en la resolución del problema, ya que las viviendas tuvieron que ser desalojadas ante la aparición de grietas, Román ha reconocido que el informe entregado desde la Junta sobre el estado del edificio desalojado no se consideraba "suficiente" para determinar el realojo de los ocupantes.



Según ha dicho, poco después de que en el mismo lugar compareciera la consejera de Fomento, Agustina García Élez, y avanzara que el Ayuntamiento había pedido más ampliación del informe realizado por arquitectos y técnicos sobre los trabajos realizados en el edificio, al tratarse de un informe de una empresa contratada, ha dicho que los servicios municipales encargados de estos asuntos quieren más detalles.



Acompañado del vicealcalde, Jaime Carnicero, ha señalado en todo caso que si los técnicos municipales acreditan el nuevo informe solicitado, "firmaría el decreto de realojo", ha dicho.



Este viernes se hacía entrega en el Ayuntamiento del informe elaborado desde el Gobierno regional y que, tras estudiarlo sus servicios municipales, consideraban que "no podían documentalmente establecer que estaba garantizada la seguridad y que se podía producir el realojo".



De ahí que se haya pedido la justificación y aclaración del tipo de cimentación que se ha ejecutado teniendo en cuenta que este bloque de 48 viviendas tenía inicialmente un proyecto de cimentación con pilotes "y lo que aportan es que se había construido con una losa".



"Imaginen que se da el paso de realojar y mañana hay un problema, exigirán esa responsabilidad a quien está hablando", ha señalado el alcalde, convencido de que para autorizar este realojo tendrá que tener "plenas garantías".



JUSTIFICACIÓN DE LA CIMENTACIÓN

En este sentido, el alcalde ha indicado los técnicos municipales quieren la justificación y aclaración de la cimentación y sobre el sistema estructural existente en la zona de la escalera, que es donde dicen que estaba la "patología".



Además, el regidor ha indicado que ni en el informe que han recibido ni en los expedientes que constan en el Ayuntamiento hay "suficiente" información.



ESCALERA

Sobre el apeo en la escalera concretamente, que está planteado como solución provisional, no definitiva, se les ha pedido también un proyecto provisional del mismo de manera detallada para conocer las actuaciones que con carácter urgente se están haciendo. Y ha avanzado que en un mes tendrán que presentar también el proyecto definitivo.

Román ha dicho también que su intención pasa igualmente porque el realojo se haga con la "mayor inmediatez posible", pero garantizando la seguridad de los vecinos porque "hay 45 familias fuera de su hogar".



EDIFICIO EN LAGUNA DE TARAVILLA

El regidor también se ha referido a otro edificio cercano, el situado en la calle Laguna de Taravilla, que tiene el mismo proyecto constructivo que el edificio desalojado en la calle Laguna de la Colmada, 1, desde donde según ha precisado, también están recibiendo llamadas de vecinos "inquietos" al tratarse del mismo proyecto.



"Hablan de defectos" encontrados en las viviendas, y en este sentido, el alcalde ha anunciado que se ha transmitido orden también a la empresa propietaria, Gicaman, para que aporte información sobre la seguridad del edificio.



"Si es el mismo proyecto, probablemente pueda tener el mismo defecto constructivo" ha dicho Román, hablando de una posibilidad. Lo que sí se hará de momento es abrir un expediente de información para ver si existiera el mismo problema, "anticiparnos".



Román ha mostrado la actitud "plenamente colaborativa" del Ayuntamiento y aunque ha dicho que la responsabilidad es de la empresa propietaria, ha incidido en que su objetivo es que los vecinos de este bloque puedan volver cuanto antes a sus casas.



Por último, ha precisado que los momentos de "exigir responsabilidades vendrán después, ahora mismo nos preocupan las personas y dar una solución inmediata".

Pero sí ha incidido en que, "probablemente" se requerirá al Gobierno regional, sin urgencia, que Gicaman elabore los mismos estudios que en el caso del edificio desalojado, y que aporte la misma documentación, pero eso se hará en este caso, ha dicho, "sin tener que sacar a los vecinos de sus casas".