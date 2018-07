El asesino confeso de Pioz podrá estar en prisión provisional hasta 2020 si fuera necesario

Temas relacionados Pioz Juzgados Sucesos La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guadalajara ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional de Patrick Nogueira, el autor confeso del cuádruple asesinato de la localidad guadalajareña de Pioz, por dos años más, hasta el 19 de octubre de 2020.



Así se desprende del auto de la Audiencia Provincia, que indica que de este modo se alcanzará el plazo máximo legal de cuatro años de prisión provisional desde el día inicial de la detención del presunto autor de los asesinatos tras ser detenido el 19 de octubre de 2016.



Indica el tribunal que en la audiencia celebrada el pasado 19 de julio de 2018, se solicitó tanto por parte del Ministerio Fiscal como de las acusaciones la prórroga de dicha situación del acusado, hasta el plazo máximo de cuatro años previsto legalmente.



La Fiscalía y las acusaciones consideran así que concurren extremos justificadores de tal pretensión, como son "la gravedad de los hechos imputados y el riesgo de fuga existente".



En dicha comparecencia, en la que estuvo también presente el investigado, según añade el Tribunal, la defensa se opuso a la prórroga de la prisión provisional alegando que la misma "no debía convertirse en una condena anticipada", y que no existe riesgo de fuga ya que el acusado vino a España voluntariamente desde Brasil.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

En sus fundamentos de derecho, la Audiencia Provincial de Guadalajara tiene en cuenta, tal y como argumenta la Fiscalía y las acusaciones, la gravedad de los hechos, ya que Nogeira ha sido acusado como autor responsable de cuatro delitos de asesinato, "al existir indicios de haber causado presuntamente la muerte a su tío, la esposa de éste y los dos hijos menores de ambos".



Además, a diferencia de lo indicado por la defensa, el tribunal guadalajareño afirma que se mantiene el riesgo de fuga, "dada la gravedad de las penas y la falta total de arraigo --del procesado-- en España, pues no consta que tenga familiares o domicilio aquí", lo que "no queda desvirtuado" por el hecho de que se entregara a la autoridades españolas.



Por otra parte, añade que "es seguro" que la causa no va a estar juzgada en los plazos previstos legalmente, "pues las sesiones del juicio ante el tribunal del jurado se han tenido que fijar para los días 24, 25, 26 y 29 de octubre de 2018, atendiendo a que se han remitido varias comisiones rogatorias a Brasil, a fin de poder realizar las declaraciones de tres testigos residentes en dicho país por videoconferencia".



"Así pues, en el presente supuesto, se ha constatado la concurrencia de los extremos justificadores de la prórroga de la prisión provisional ante la gravedad de los hechos imputados, presuntamente constitutivos de cuatro delitos de asesinato, superando la penalidad fijada para ellos, los tres años de prisión que exige el articulo, y dada la necesidad de asegurar la continuidad del encausado a disposición de los tribunales, ante el riesgo de fuga que razonablemente habría de derivarse de su eventual libertad provisional", argumenta la Audiencia.



Por todo lo cual, el Tribunal justifica "adecuadamente" la prórroga de la prisión provisional solicitada, en los términos previamente acordados --prisión provisional incondicional--, por plazo de hasta dos años más, hasta poder alcanzar el máximo legal de cuatro años desde el día inicial de la privación de -libertad, producida con su detención el día 19 de octubre de 2016.