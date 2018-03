El asesino de Pioz se enfrentará a una condena de prisión permanente revisable cuando se le juzgue

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. ciudadano

05/03/2018 CIUDADANOSPSOEPODEMOS NO ESTARIAN DE ACUERDO CON ESTA PETICION.

Y ahora que salgan de la mano el Sr Rivera, Sánchez e iglesias diciendo que este señor no se merece la prisión permanente, que se le presupone que puede volverse bueno en la cárcel y dentro de 20 salir siendo un santo.



Es de justicia que una sociedad encierre para siempre a aquellas personas que le hacen daño y causan dolor a sus ciudadanos.



Sres de Ciudadanos, Psoe y Podemos expliquen a las familias de las victimas que esta persona y otras como él puedan volver a delinquir. Y oigan que nadie está exento ni por estatus social ni por nada.



Dejen de hacer demagogia y populismo tanto con esto, como con las pensiones, como con las mujeres, etc.......España se merece estabilidad para crecer tanto en lo económico pero también en lo moral. Con ustedes poco de los dos.