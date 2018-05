El Ayuntamiento pone 395.000 euros para que empresas de Guadalajara y ONG´s se animen a contratar

Temas relacionados Economía Empleo Paro Ayuntamiento de Guadalajara La concejal de Empleo del Ayuntamiento de Guadalajara, Isabel Nogueroles, ha presentado las dos nuevas convocatorias de ayudas para el fomento del empleo que va a desarrollar el Consistorio y que han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia para las que destina 395.000 euros al fomento del empleo local.



A través de la primera de ellas, el Ayuntamiento de Guadalajara ofrecerá subvenciones a empresas de la localidad para el fomento del empleo local, mediante la contratación de trabajadores desempleados, prioritariamente, en situación de emergencia social.



Estas subvenciones las pueden solicitar las personas físicas o jurídicas de carácter privado que formalicen contratos con trabajadores desempleados y que desarrollen su actividad económica en Guadalajara. Los requisitos que deben cumplir los trabajadores a contratar es que estén empadronados en Guadalajara con una antigüedad mínima de doce meses con anterioridad a la publicación de esta convocatoria.



Además, deben ser personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la Junta con carácter previo a la contratación y que sean jóvenes menores de 30 años; mujeres mayores de 30 años; parados de larga duración; mayores de 55 años; trabajadores desempleados, que habiendo trabajado previamente, no hayan trabajado más de 24 meses en los últimos 4 años; personas a las que les resten seis meses o menos para obtener una pensión de jubilación o mujeres víctimas de violencia de género.



A través de esta convocatoria se subvencionarán las contrataciones de carácter temporal o indefinido, siendo la jornada laboral a tiempo parcial o completo. En cualquier caso la duración mínima será de cuatro meses. Los contratos susceptibles de subvención serán los que se realicen desde la aprobación en Junta de Gobierno de las bases reguladoras, es decir, desde el 18 de mayo y hasta el 15 de octubre del año en curso.



CUANTÍAS

La cuantía máxima de la subvención podrá ser de 1.500 euros, si la empresa solicitante se ha beneficiado en los dos últimos años de una subvención municipal por el mismo concepto y no ha aumentado su plantilla de trabajadores en el mismo plazo.



De 3.000 euros, en los casos de las empresas que concurran por primera vez o, habiéndose beneficiado de una subvención municipal en los dos últimos años, han aumentado su plantilla en el mismo plazo o de 5.000 euros, si la contratación tiene carácter indefinido.



Tal y como ha destacado Isabel Nogueroles, a esta línea de subvenciones el Ayuntamiento de Guadalajara destinará 275.000 euros de fondos propios.



La concejal de Empleo ha señalado que, a través de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Guadalajara trata de canalizar las subvenciones a la contratación a través de ONG para la promoción del empleo de personas que se encuentran en riesgo o en situación de emergencia social.



Las ayudas son similares a las de anteriores convocatorias, aunque en este caso los colectivos a los que se dirige están en situación de riesgo de exclusión y/o emergencia social, la cual será valorada mediante informe social elaborado por los Servicios Sociales Municipales o los servicios específicos de las entidades beneficiarias.



CONTRATOS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN

Las personas cuyos contratos sean susceptibles de ser subvencionados deberán estar inscritos como demandantes de empleo en la Oficina de Empleo de la Junta y deberán ser parados de larga duración; mayores de 45 años; personas con discapacidad; jóvenes sin cualificación profesional; personas que hayan perdido su empleo en los últimos cuatro años, sin perjuicio de que en ese periodo hubiera trabajado por un tiempo inferior a ciento ochenta días en total; personas sin hogar o en riesgo de perderlo; personas cuyas rentas familiares no alcancen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y mujeres víctimas de violencia de género.



Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria se aplicarán a las contrataciones laborales que se hayan iniciado desde la aceptación formal de la ayuda concedida y hasta el 31 de diciembre de 2018.



La cuantía máxima de la subvención podrá ser de 1.500 euros para los contratos a media jornada de acuerdo a lo establecido en la base cuarta y de 3.000 euros para los contratos a tiempo completo



Los interesados deberán solicitar las subvenciones en los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. A esta convocatoria el Ayuntamiento destina 120.000 euros de fondos propios.



La concejal de Empleo ha destacado que esta línea de ayudas forma parte de todos los programas que lleva a cabo el Consistorio para ayudar a los ciudadanos desempleados a cambiar su situación.



"Destacar que se prima la contratación indefinida otorgando mayor subvención a ese tipo de contrataciones. Durante este año 2018, destinaremos más de 1,2 millones de euros de fondos propios a empleo, en los distintos proyectos que estamos llevando a cabo", ha dicho la edil.