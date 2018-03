El Ayuntamiento se harta del caos de los coches dentro del Hospital... del que no es responsable

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Hospital de Guadalajara El Ayuntamiento de Guadalajara ha solicitado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que adopte medidas "de forma urgente" para terminar con el "colapso circulatorio" que existe en el recinto exterior del hospital de la ciudad porque, ha manifestado "circular por el recinto del hospital es más arriesgado que hacer el París Dakar".



La teniente de alcalde, Encarnación Jiménez, ha recordado que "hace justamente un año se denunció la situación con el fin de que se actuara". "Lejos de eso, se ha agravado", ha



El Consistorio ha señalado que si en el primer trimestre de 2017 se realizaron a la Policía Local 44 llamadas motivadas por estacionamientos indebidos, obstaculizaciones de pasos de peatones, retenciones de tráfico u ocupación de zonas reservadas a minusválidos, la cifra en los tres primeros meses de 2018 se ha incrementado hasta las 85.



La teniente de alcalde ha recordado que entre 2011 y 2013 se implantaron, en colaboración con el Ayuntamiento, medidas que mejoraron notablemente la movilidad en el recinto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Entre ellas, se crearon 250 plazas más de aparcamiento, 12 de ellas para personas con movilidad reducida; se asfaltaron dos explanadas, se mejoró la señalización y se instalaron hitos para impedir estacionamientos indebidos.



Sin embargo, a día de hoy "apenas quedan hitos ni señales". Asimismo, la teniente de alcalde ha mostrado imágenes que muestran fondos de saco sin señalizar, colapsos circulatorios, ocupaciones indebidas de las plazas reservadas a minusválidos y existencia de vallas en las mismas, además de vehículos aparcados en pasos para peatones y sobre la acera, por lo que ha considerado que "la situación es grave".



"Exigimos a la Junta que presente de una vez la documentación necesaria para que el aparcamiento del Hospital pueda abrirse ya. Está dilatando su apertura deliberadamente y perjudicando a los guadalajareños", ha lamentado Jiménez, que ha manifestado también que parte de la solución podría llegar con la apertura del aparcamiento del hospital, "infraestructura que la Junta no quiere abrir".

En este sentido, ha asegurado que "prueba de ello es que deliberadamente no presenta la documentación necesaria, por lo que es la responsable de que siga cerrado".



"Reclamamos alto y claro para Guadalajara la apertura del aparcamiento. No es normal que después de tanto tiempo sigan sin hacer sus deberes para que pueda abrirse. Queremos soluciones y no un retraso deliberado de su apertura, que está perjudicando a los guadalajareños", ha reiterado.



En este sentido, ha denunciado que el Gobierno regional "no ha movido ni un dedo por Guadalajara en sus tres años de mandato" y ha aventurado que desde el equipo de Gobierno se temen que ello sea por "fines electoralistas". "A Page sólo le interesa que sea a partir de ahora, en año preelectoral, cuando se vea algo de movimiento en el hospital y para ello le ha dado igual condenar a esta ciudad durante tres años sin esta infraestructura, que es vital para los guadalajareños", ha concluido.