El bar de la Estación de Autobuses está sin contrato... y así seguira en los próximos meses

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Daniel Jiménez, ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa de la anómala situación del contrato del bar-cafetería de la estación de autobuses, que a día de hoy sigue abierta para los clientes pero ya sin ningún contrato que lo respalde, "una situación irregular" que, según ha vaticinado, "se va a prolongar al menos durante los próximos seis meses".



El portavoz ha incidido en que este ha sido el último caso denunciado por el Grupo Socialista "pero ni mucho menos es único". En este sentido, ha comentado que en la misma estación de autobuses sólo está abierto al público uno de los ocho locales comerciales que hay, mientras que el resto "permanecen vacíos, ofreciendo una imagen deplorable tanto a quienes utilizan a menudo este servicio como a los visitantes que vienen a conocer la ciudad". "Mientras ocurre todo esto, el alcalde permanece cruzado de brazos y desde hace seis años no se han sacado a concurso los locales comerciales", ha agregado Jiménez.



El concejal se ha preguntado si "hay una lista blanca en el Ayuntamiento para que quienes defraudan sigan haciéndolo de manera continuada" y ha manifestado que, en todo caso "lo que se puede afirmar con rotundidad es que hay una lista negra en el despacho del alcalde".



"Todo este volumen de desastre de gestión de las concesiones administrativas que están cerradas y no generan empleo está pasando factura a todos los vecinos de Guadalajara y el importe es de un millón de euros desde que gobierna Román por tener unas concesiones cerradas, otras ilegalmente explotadas y otras que están siendo explotadas sin pagar al Ayuntamiento", ha reiterado.



Por eso, ha pedido al alcalde "más control y más trabajo" para no seguir prorrogando situaciones que sólo perjudican al interés público. "Que ponga orden en el desorden de las concesiones administrativas", ha añadido.