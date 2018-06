El Barrio, Morat y Ara Malikian serán las actuaciones “estrella” de las Ferias de Guadalajara 2018

Temas relacionados Música Ayuntamiento de Guadalajara Engonga Ferias Guadalajara Se acaban de dar a conocer los conciertos de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2018, que incluirán un total de diez actuaciones ditribuidas en tres escenarios: las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña, el recinto ferial y Santo Domingo, donde se celebrarán las verbenas. El Barrio, Morat y Ara Malikian serán los artistas más destacados de la Semana Grande.



Armengol Engonga, teniente de alcalde y concejal de Cultura, ha señalado que en este cartel "se ha tratado de aglutinar diferentes estilos y se ha tratado de dar cabida y protagonismo a grupos de Guadalajara". Como novedad, este año el programa incluye dos conciertos más en la Fuente de la Niña.



El Barrio: sábado, 15 de septiembre. Fuente de la Niña. 23:00 horas. Este grupo puntero nacional e internacional, encabezado por José Luis Figuero, pondrá el broche de oro a los conciertos con su estilo pop flamenco y rock andaluz.



Morat: viernes, 14 de septiembre. Fuente de la Niña. 23:30 horas. Este grupo de folk pop nacido en Bogotá, está obteniendo grandes éxitos internacionales desde 2015. Se trata de una de las mejores bandas actuales y Guadalajara se incluye en su gira española.



Ara Malikian: sábado, 8 de septiembre. Fuente de la Niña. 23:00 horas. Las pistas de atletismo se convertirán en un teatro con unas 5.000 sillas. Dentro de The incredible world tour of violin, Malikian ofrecerá un espectáculo innovador y diferente.



Festival Nea: viernes, 7 de septiembre. Fuente de la Niña. 20:00 horas. Participarán Djs nacionales, como DJ Nano, DJ Javi Reina, DJ Brian Cross y DJ Lara Taylor, y Dj`s locales, como Edu Sánchez, Javier Montero, Rufo, Cocktail & Dreams, Jackn Jaxx…



Flamencopatía-Estudio 80: Estos dos grupos de Guadalajara actuarán el lunes, 10 de septiembre en el Recinto Ferial a las 23:00 horas.



Batalla de DJ`s Peñistas: martes, 11 de septiembre. Recinto Ferial. 23:00 horas. Esta cita se repite tras el éxito obtenido en 2017.



Guadarock: miércoles, 12 de septiembre. Recinto Ferial. El telonero será Comandante Twin y la actuación principal correrá a cargo de El Drogas. Enrique Villarreal fue durante 30 años cantante y bajista de Barricada.



Guada Electro Sound. Maxima FM. Jueves, 13 de septiembre. Recinto Ferial. 23:00 horas. Participarán los Dj`s José AM y Arturo Grao. Este espectáculo se realizará a través de un acuerdo de colaboración con Cadena Ser.



Tributo a David Bisbal. Viernes, 14 de septiembre. Recinto Ferial. 24:00 horas. También actuará Aitana Fernández, participante de la Voz Kids.



Tributo a Estopa. Sábado, 15 de septiembre. Recinto Ferial. 24:00 horas.



Según ha anunciado el teniente de alcalde, las entradas se pondrán a la venta en las próximas semanas. Aunque todavía no se conocen los precios, sí ha señalado que las personas empadronadas en Guadalajara podrán adquirirlas a precios más económicos.