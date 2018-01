El camino de Meco seguirá cerrado para los vecinos de Villanueva de la Torre

Noticias relacionadas Una persona es atropellada en el Camino de Meco Temas relacionados Transporte Marta Valdenebro Podemos PP Villanueva de la Torre La posibilidad de conectar Villanueva de la Torre con Madrid por el ‘Camino de Meco’, un tramo de tres kilómetros que antes de su cierre era utilizado diariamente por cientos de conductores, parece más lejana que nunca.



Desde el Grupo Popular Municipal acaba de responsabilizar directamente a la alcaldesa de una situación que perjudica a cientos de villanovenses, argumentando que “no se ocupó, ni se preocupó”, en su día de exigir al Ayuntamiento de Meco el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo dictada en marzo de 2016, que obligaba a ese consistorio a la reapertura al tráfico rodado del Camino.



“En lugar de defender los intereses de los vecinos, la alcaldesa ha estado de brazos cruzados y ha tardado un año y medio en darse cuenta de que tenía que reclamar a Meco la adopción de las medidas necesarias para hacer transitable ese camino”, lamenta la portavoz del PP, Marta Valdenebro, que ante el Pleno ha pedido explicaciones a la alcaldesa. “Después de tanta lucha, de tanto trabajo, y de que por fin teníamos una esperanza, no se interesó por la ejecución de la sentencia”, insiste la portavoz popular.



Durante su intervención ante el Pleno, Valdenebro ha recordado que el Grupo Popular ha presentado varias mociones interesándose por la situación del ‘Camino de Meco’ y por las actuaciones del Gobierno municipal, instándole a exigir el cumplimiento de la sentencia. “Pero ha tardado año y medio en ‘mover ficha’ y con su indiferencia ha conseguido que perdamos el caso y que nos corten el camino”, critican desde el PP. En este sentido, Valdenebro ha señalado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el incidente de ejecución que presentó Villanueva de la Torre año y medio después, y da por cumplida la sentencia.



“La alcaldesa no ha defendido a los vecinos de Villanueva De la Torre. No ha dado la batalla y hemos perdido algo muy importante para nosotros. Es la única responsable”, asegura la portavoz del PP, que recuerda que la sentencia favorable a los intereses de Villanueva de la Torre –dictada en el año 2016- fue fruto de un recurso presentado en su día por el Partido Popular contra la decisión unilateral del Ayuntamiento de Meco de poner obstáculos para impedir el tráfico rodado en el camino de enlace con Villanueva, perjudicando así a cientos de vecinos que habitualmente usaban este camino en sus desplazamientos, como salida a la Comunidad de Madrid.