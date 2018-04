El cáncer de colon se puede prevenir

Temas relacionados Cáncer Colegio de Médicos Sanidad El Colegio de Médicos de Guadalajara (ICOMGU) y la Asociación Española contra el Cáncer en Guadalajara (AECC) han lanzado este jueves un mensaje a la población: “Está en nuestras manos prevenir el cáncer de colon”.



Lo han hecho dentro del programa de actos vinculado al día mundial contra el cáncer de colon, que se celebró el pasado 31 de marzo. El presidente de la AECC en Guadalajara, José María Jiménez Bustos, ha recordado que cada año se detectan 34.300 nuevos casos de esta dolencia en España, de los cuales 545 se produjeron en Castilla-La Mancha y 64 en Guadalajara.



En mujeres, el cáncer de colon es el segundo más frecuente, solo detrás del cáncer de mama, y en hombres es el tercero en incidencia, por detrás del de próstata y el de pulmón.



Las cifras económicas no son menos alarmantes: según los datos aportados por José María Jiménez Bustos, presidente de la AECC en Guadalajara, el tratamiento de cada persona aquejada por cáncer de colon cuesta al sistema público 27.000 euros, cifra que asciende hasta los 1.100 millones de euros a nivel estatal. La cifra es especialmente llamativa si se compara con los 62 millones de euros que costaría implantar el sistema de detección precoz en todas las comunidades autónomas. Para José María Jiménez Bustos este test supondría no solo un ahorro para el sistema sino una reducción del sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familiares.



El presidente del ICOMGU, Julio D. Cuevas Morales, ha incidido además en que los test de sangre oculta en heces (TSOH) son muy sencillos, económicos e higiénicos: “animamos a todos aquellos hombres y mujeres entre 50 y 69 años a que se realicen esta prueba, puesto que les puede salvar la vida.



La campaña de cribado comenzó hace varios años, priorizando aquellos pacientes de entre 60 y 69 años y ya son miles de castellano-manchegos los que se han realizado la prueba. Aquellas personas que sufran enfermedades inflamatorias intestinales, hayan detectado sangrado en heces o tengan antecedentes familiares pueden solicitar el TSOH aunque no hayan recibido la carta. Poco a poco, se seguirá llamando al resto de la población diana.



El objetivo es que el 100% de los pacientes que están llamados a este programa de cribado en Castilla La Mancha se realicen el test, aunque desafortunadamente hay muchas personas que no quieren hacérselo”. El SESCAM se encarga de enviar estas cartas y la prueba diagnóstica es totalmente gratuita para el usuario, aunque para el sistema tenga un coste aproximado de dos euros.



La AECC está usando carteles y folletos informativos en los que una muestra de heces proclama: “yo puedo salvarte la vida”, en referencia a la importancia del TSOH. Julio Cuevas ha explicado que solo el 9% de estos test dan positivos, y eso no significa que el paciente sufra cáncer: “a los positivos se les oferta la realización de la colonoscopia y tras esta prueba diagnóstica solo un 10% son diagnosticados de cáncer de colon”.