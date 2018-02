El canicross de Pareja fue de lo más exigente para perros y atletas

Temas relacionados Canicross Deportes Pareja ha vivido este domingo un espectacular canicross, el II Canicross Villa de Pareja, en el que las ganas de hacer deporte y el amor por la naturaleza y por los animales de los participantes han podido con el frío, la lluvia e incluso con la nieve que ha caído sobre La Alcarria.



Al filo de las nueve de la mañana, corredores y mascotas calentaban sus cuerpos para desafiar al temporal, animándose unos a otros. Por delante, dos trazados en dos modalidades diferentes, la de bikejoring, para la que la de hoy era la segunda prueba del Circuito de Canicross de la Diputación Guadalajara, y el Canicross propiamente dicho, que llegaba hoy a su tercera carrera. Ambos los organiza el Club Canicross Guadalajara, con el apoyo de diferentes patrocinadores, auspiciado por la institución provincial.



Como comentaba el alcalde de la villa alcarreña, Javier del Río, el II Canicross de Pareja “ha supuesto para nosotros una triple satisfacción, por la participación”, que a pesar del día que hacía llegaba hasta los cincuenta corredores y sus mascotas, “por lo que estas pruebas tienen de amor a la naturaleza y a los animales”, y por el hecho de que “haya llovido, e incluso nevado en el día de hoy, algo que hace mucha falta en la comarca”, afirmaba después de llegar a meta con su perro, Lassie, siendo además el primer parejano en hacerlo. “El de hoy ha sido un dia de perros, pero para recordar. Ha sido duro. El temporal ha restado algo de participación a la prueba, pero el que ha venido, lo ha disfrutado”, valoraba David Casado, portavoz de la organización del Club Canicross Guadalajara.



La primera prueba en tomar la salida era la de bikejoring. Los dos jueces de la prueba daban el pitido inicial de manera escalonada, con intervalos de treinta segundos entre uno y otro, a todos los participantes a partir de la hora convenida, las nueve y media de la mañana. Han participado once bikers con sus correspondientes mascotas, para enfrentarse a un recorrido que el agua ha endurecido hasta límites insospechados para los ciclistas. El barro ha sido hoy el gran enemigo de la mecánica. El circuito tenía una distancia de 7.830 metros, principalmente de tierra (7.400 metros), siendo el resto de asfalto. El trazado partía del campo de fútbol de Pareja, en dirección a Hontanillas, para subir al cerro Solana y descender hacia la carretera de Alique, desde la que se veía el azud, pasando después por el entorno del cementerio y tomando allí el carril bici, en dirección a la ermita, para terminar de nuevo en el campo de fútbol.



El corredor que hizo mejor tiempo fue José García Beltrán (Sufingpets), acompañado por Max, su mascota, un perro al que acogió hace dos años. Vencieron con un tiempo de 41'56”. “Había mucho barro, lo que nos ha obligado a hacer prácticamente toda la segunda parte del circuito a pie, sin subir a la bicicleta. Ha sido un día duro, pero también divertido”, comentaba en meta. Sobre el trabajo en equipo con su mascota, decía que “el perro te ayuda, tira, sobre todo en las subidas, pero tú también le ayudas a él”. Segundo ha sido José Ruiz González (Club Canicross Guadalajara).



Con algo de retraso, para dar tiempo a la llegada de todos los participantes en la prueba de bikejoring, los jueces daban la salida el II Canicross Popular Villa de Pareja, iguamente en el entorno de campo de fútbol de la villa alcarreña. Han participado 28 atletas, con sus correspondientes mascotas. El trazado de esta segunda prueba era algo más corto, diferente al del bikejoring. La organización había incluido más tramos de senda, y el final tenía lugar en la Plaza Mayor. Los primeros en cruzar la meta, con un excepcional tiempo de 27'06” eran Cristian García y Rayo (Cross Madrid). “Nos ha costado entrar en calor. La carrera ha sido complicada. El terreno se ha puesto muy técnico, por el barro. Patinábamos en las subidas. La bajada de regreso a Pareja, ha sido rápida, por una pista que filtraba bien el agua, y la llegada a meta espectacular, en cuesta. En resumen, una mañana de canicross en estado puro, con el tiempo que buscamos para nuestras mascotas. Cuando hay barro, perros y montaña, la diversión está asegurada”, decía Cristian. Para su perro, Rayo, todo eran elogios. “Es muy competitivo. Rayo sólo corre conmigo, con otro, no lo haría igual. El sabe cuándo tiene que girar, y con mirarme, sabe qué necesito”, añadía. Para Cristian era su primera carrera de la temporada, después de una lesión larga, por lo que “la victoria me ha hecho feliz, es un trampolín para seguir entrenando y mejorando”. Segundos han sido Marcos Prieto y Norte (Club Canicross Guadalajara), con un tiempo de 27'48”. La primera fémina ha sido Irene López Tornero (Mushing TO), con un tiempo de 38'06”.



El pódium parejano lo encabezó el alcalde de Pareja, Javier del Río, con Lassie (33'07”). Segundo ha sido Raúl de la Horra, con Ras; y tercero Iñigo Herrero, con Garbi. En féminas, la primera ha sido Ana Belén Alonso, con Chispa.



Como cada año, la carrera tuvo un propósito benéfico. Una parte de la recaudación de la prueba se va a destinar a la Asociación Sol Guadalajara, que se encarga de recoger a animales abandonados, poner al día su protocolo veterinario, rehabilitarlos física y espiritualmente, y buscarles una familia de adopción. “La colaboración del Circuito de Canicross de la Diputación es muy importante para nosotros”, decía Sandra García, su portavoz en Pareja.



Al filo de la una de la tarde, y con agua nieve cayendo sobre pareja, se llevaba a cabo la entrega de trofeos, de la que se han encargado el propio alcalde de Pareja, Javier del Río, el teniente alcalde, Ricardo Fernández, y el diputado delegado de Deportes, Lucas Castillo. Además de las dos carreras oficiales, también ha habido un canicross popular, y pruebas infantiles.