Él conduce sin papeles y tú mirando, con cara de tonto

A los que cumplimos con las obligaciones que nos marca la vida en sociedad se nos va quedando una cara de tonto tal que, progresiva e implacablemente, no se nos quita de un día para otro. Es que no da tiempo a recuperarse.



Basta echar un vistazo a los titulares de LA CRÓNICA para caer en la cuenta de que pagar el IVA, el IRPF o el alquiler del piso cada primero de mes es para muchos una opción que dejan a su criterio y no algo normal e inevitable, como tantos hemos venido creyendo y practicando desde que saldamos hace décadas nuestras primeras facturas.



Del mismo modo, uno pensaba que para ejecer una especialidad médica en cualquier Hospital, público o privado, había que tener la titulación correspondiente. Craso error, como la actualidad nos ha confirmado la pasada semana. ¡La de cosas que se aprenden leyendo este diario!



Y aún más. Durante el último año, muchos han estado al borde de un ataque de nervios por la huelga de los examinadores de Tráfico. En un sinvivir estaban los alumnos, los padres de los alumnos y los profesores de las autoescuelas, con sus negocios al borde de la ruina o directamente arruinados.



Quien no andaba preocupado era JA.A.H. de 33 años, vecino de Guadalajara, al que lo de tener un carnet más o menos en el bolsillo se la traía al pairo hasta que el pasado miércoles fue detenido en la capital de la provincia por conducir sin permiso de circulación. ¿Nos extraña que el coche anduviera también sin seguro y sin haber pasado la ITV?



Mañana, cuando le cobren a usted 50 euros por echarle un vistazo a su coche porque así lo exige la Ley, se acuerda de estas líneas. O cuando le toque pagar los cientos de euros del seguro. O el "sello" de la zona roja. O la Contribución que parece sólo pagamos los que no podemos dejar de contribuir...



En pocas palabras: Como para quedarse sin palabras o como para dedicar las pocas palabras que te quedan a maldecir con ganas a todo lo que se menea. No arregla nada, pero alivia la condena.