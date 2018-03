El consejero de Agricultura reclama más claridad en el etiquetado de la miel

Temas relacionados Feria Apícola Pastrana El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha reclamado mayor protección para los más de 2.000 apicultores de la región, a través de una mayor "transparencia" en el etiquetado de miel, durante la inauguración de la XXVII Feria Internacional Apícola de Pastrana.



El consejero ha lamentado que "no sea exigible el etiquetado del país de origen en la miel que la distribución pone a disposición de los consumidores" y ha denunciado que se puede comprobar "con irse a cualquier tienda, centro comercial o cadena de distribución para ver que falta información y que no hay garantías sobre el origen del producto".



Martínez Arroyo ha tendido la mano a la Diputación de Guadalajara en diferentes asuntos y ha explicado que el Gobierno regional quiere participar en esta feria, "la más importante del mundo del sector", porque se celebra en Castilla-La Mancha y porque a través de la presencia de Junta con el estand, con una muestra de los Premios Gran Selección, se muestran "muy orgullosos de que estén representados todos los agricultores, los ganaderos, los apicultores y, en definitiva, todos aquellos que hacen posible que en Castilla-La Mancha tengamos los mejores alimentos del mundo".



Martínez Arroyo ha recorrido el resto de 50 expositores con productos apícolas directos, miel en sus distintas variedades, polen, jalea real, propóleos y cera, están ampliamente representados por profesionales de distintas regiones y países, que ofrecen un amplio surtido de los mismos.



LABORATORIO DE MIELES

En la Feria, enclavada en la comarca natural de La Alcarria, la más antigua de las ferias españolas dedicadas a la apicultura, se dan cita las empresas más importantes de Europa e Iberoamérica e intervienen investigadoras del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero ha hecho hincapié en la importancia de este centro, "referencia a nivel mundial", que desarrolla una política de impulso a la innovación y a la investigación en la que "se apuesta por las figuras de calidad y las denominaciones de origen", así como "por trasladar a todos la excelencia de nuestros productos agroalimentarios y particularmente aquí, en la provincia de Guadalajara, la miel".



APOYO DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

De otro lado, el presidente de la Diputación de Guadalajara y de la Fundación Feria Apícola, José Manuel Latre, ha destacado durante su intervención en la inauguración de la Feria la importancia de este evento "que radica en dos vertientes, en una científica, de investigación y didáctica, y en otra de escaparate de productos y de tecnología puntera para su venta".



"Es una perfecta combinación tanto para las personas que tienen en la apicultura una fuente económica, como para aquellas otras interesadas en iniciarse en ella; además del público en general interesado en este producto del que contamos con una importante Denominación de Origen que es la Miel de la Alcarria", ha dicho Latre.



Asimismo, ha añadido que "quien quiera saber cómo se está moviendo el sector, los principales análisis de la situación actual, las preocupaciones o las investigaciones que se están llevando a cabo, tiene que venir a Pastrana" que tiene muchos atractivos turísticos, pero entre ellos formar parte de la ruta del viaje a la Alcarria cuyo libro cumple este año el 70 aniversario de su publicación.



El presidente ha destacado el compromiso de la Diputación como institución más cercana y preocupada por los problemas del medio rural. "Pensamos que siempre es bueno o positivo el apoyo moral, pero también hay que materializarlo, porque no solo de promesas y anuncios vive el hombre. Ese es el compromiso", ha dicho.



Asimismo, Latre ha puesto en valor el esfuerzo que realiza una institución como el Ayuntamiento de Pastrana que "con tan solo un millón de euros de presupuesto para cubrir todas sus necesidades, viene destinando una cantidad económica importante para que la feria se celebre año tras año", ha informado la Diputación en nota de prensa.



Por ello, a este apoyo ha sumado "el de la agricultura, ganadería, mantener en buen estado nuestras carreteras, nuestros caminos, con ese importante Plan que financiamos con recursos propios desde el año 2016 y del que los alcaldes y agricultores están satisfechos; atender las pequeñas obras que precisan nuestros pueblos, ayudar a nuestro pequeño comercio o el empeño por garantizar las condiciones de encontrar un trabajo", ha dicho Latre.