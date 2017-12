El convenio sanitario con Madrid se romperá cuando haya Neurocirugía y Cirugía Pediátrica aquí

Temas relacionados Convenio sanitario Hospital de Guadalajara Sanidad El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha asegurado que el Gobierno regional se plantea hacer un nuevo convenio sanitario con la Comunidad de Madrid o romper definitivamente el actual cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha pueda asumir las prestaciones que la sanidad madrileña ofrece ahora a los pacientes derivados de la provincia de Guadalajara.



En una entrevista concedida a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, el titular regional de Sanidad ha asegurado que el Ejecutivo castellano-manchego plantea al de Madrid hacer una addenda al convenio actual para mantener la parte de Guadalajara y anular la de Toledo, que no está conveniada. "Pero ellos en eso no están de acuerdo y esa discusión nos llevará a que, algún día, podamos hacer un acuerdo nuevo o romper definitivamente".



Preguntado por la cantidad que Castilla-La Mancha adeuda a Madrid por la prestación de este servicio, ha dicho desconocer a cuánto asciende la factura pues hay cantidades con las que no están de acuerdo, por servicios "que no se han hecho". "Estamos buscando fechas para reunirnos para ver cómo facturar el 2017 de la parte de Guadalajara".



Sobre los efectos que la ruptura unilateral de este convenio tendría, el consejero ha asegurado que Madrid no puede reclamar nada por los vecinos de Toledo, "porque no se ha hecho nada" y en el caso de los derivados de Guadalajara, ha explicado que el convenio también ha sufrido un "descalabro" pues asegura que sólo asisten en hospitales de Madrid a pacientes de esta provincia en Neurocirugía y Cirugía Pediátrica. Según el consejero, se habría dejado de derivar a pacientes de medicina nuclear al Hospital Puerta de Hierro, para ser tratados en Guadalajara.



El titular regional de Sanidad ha concluido insistiendo en pedir al Gobierno central que recupere el Fondo de Cohesión, como ha existido siempre, para que los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquier lugar sin la necesidad de tener convenios.