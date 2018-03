El despido de trabajadores de las ambulancias de Guadalajara tensa aún más esta contrata del SESCAM

Noticias relacionadas UGT se ceba con las ambulancias del SESCAM en Guadalajara La empresa de las ambulancias atribuye las críticas a intereses electorales de los sindicatos Temas relacionados UGT El sindicato USO en Guadalajara ha convocado una concentración para el próximo 22 de marzo ante el Hospital Universitario de la capital, y amenaza con dos jornadas de huelga para los días 2 y 3 de abril ante el anuncio de despido de diez trabajadores del servicio y el incumplimiento del pliego de condiciones.



La concentración tendrá lugar entre las 11.00 y las 13.00 horas y es que, según han confirmado fuentes del sindicato, con la nueva concesionaria del servicio de ambulancias SSG, hay "graves problemas estructurales, de desinfección de vehículos", además de problemas mecánicos en los mismos.



Por lo que respecta a los trabajadores, según han señalado a Europa Press para LA CRÓNICA desde el sindicato, la intención de la empresa SSG, concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre alcarreño, pasa por no renovarles a finales de marzo.



Según la secretaria general de la Sección Sindical de USO en SSG, María Notario, "la empresa lo único que quiere es realizar contrataciones en prácticas con una rebaja del 40 por ciento del salario".



"Creemos que la precariedad laboral como forma de beneficio empresarial no se puede consentir por lo que nos movilizaremos el próximo 22 de marzo y, en caso de que se produzcan los despidos, convocaremos dos jornadas de huelga para los días 2 y 3 de abril", ha puntualizado Notario.



UGT reclama más plantilla

Por su parte, desde UGT, añaden a esta denuncia el hecho de que si bien en la actualidad el número de trabajadores es de 136, este es "claramente insuficiente" ya que consideran que la plantilla tendría que ser de 176, según sus cálculos.



Por ello, desde este sindicato piden que se cumpla la normativa regulatoria y los pliegos que rigen la adjudicación del este servicio de transporte sanitario terrestre en la provincia de Guadalajara. "No vamos a consentir que el número de trabajadores este por debajo de los necesario", ha destacado el secretario de Sanidad de FeSP-UGT en Guadalajara, Fernando Peiró.