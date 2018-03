El diputado de Podemos por Guadalajara pide a su partido salir del Gobierno de Page cuanto antes

Temas relacionados David Llorente Podemos Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades Desde la Junta , tras petición de Llorente de salir del Gobierno, se muestra "razonable" satisfacción del acuerdo con Podemos.



David Llorente, diputado regional por Guadalajara, ha pedido una consulta a la militancia de Podemos para salir "cuanto antes" del Gobierno regional de Emiliano García-Page.



La propuesta la ha realizado el portavoz de la formación morada en las Cortes regionales este martes en los micrófonos de 'La Ventana de Castilla-La Mancha', de la Cadena SER, ante los que ha valorado negativamente el pacto de gobierno con el PSOE.



Llorente considera que se da una "contradicción" por respaldar a un Gobierno que no tiene en cuenta las reivindicaciones de Podemos Castilla-La Mancha en contra de la instalación de macrogranjas en la región. Ha puesto como ejemplo la sentencia contra 'Incarlopsa' y la defensa que, dice, ha hecho la Junta de Comunidades de esta empresa. Añade, además, que se podría haber llegado a acuerdos puntuales con el PSOE sin necesidad de entrar en el Ejecutivo regional.



David Llorente ha preferido no pronunciarse sobre si el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina debería volver a ser candidato a presidir la Junta de Comunidades. Considera que de cara a los próximos comicios debe haber "una confluencia de las fuerzas del cambio", para tener credibilidad y ofrecer una alternativa al PP y al PSOE.



Tranquilidad y casi indiferencia desde el Gobierno regional

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha señalado, tras la petición del diputado de Podemos David Llorente de salir cuánto antes del Ejecutivo autonómico tras su acuerdo de gobierno, que la Junta está "razonablemente satisfecha a día de hoy" con el acuerdo.



Así ha reaccionado el portavoz del Gobierno, tras la entrevista de Llorente en la Cadena SER. "Nosotros tenemos un acuerdo presupuestario", ha aseverado Hernando, a lo que añadido que el Gobierno regional "prefiere no entrar" en cuestiones internas de consultas y discusiones de partidos políticos porque, a su juicio, "no le compete".