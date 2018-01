El director general de la Policía pasa revista a los GEO en su acuartelamiento de Guadalajara

Destaca que tanto el GEO como el GOES son “grupos de élite, referentes a nivel internacional”

Temas relacionados Guadalajara Policía Nacional Sucesos El director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha destacado la "alta preparación y cualificación" de los integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), asegurando que son "grupos de élite referente internacional y adiestrados para actuar con la máxima eficacia en situaciones límite y de extrema peligrosidad".



López Iglesias ha realizado estas manifestaciones este miércoles en Guadalajara, donde ha clausurado cinco cursos de especialización y capacitación dirigidos a agentes tanto del Grupo Especial de Operaciones como de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, dos unidades de élite de la Policía Nacional adiestradas en la respuesta táctica inmediata en caso de actuaciones de mayor conflictividad delictiva.



Durante esta visita, los especialistas del GEO han realizado diversos ejercicios como una exhibición de artes marciales, la resolución de un incidente con rehenes en un autobús, un asalto a una vivienda desde diferentes alturas, ejercicios de escalada, práctica operativa de buceadores, una confrontación en caso de atentado terrorista o un asalto a una entidad bancaria con rehenes. Además, el director de la Policía ha aprovechado esta visita para conocer, no sólo su trabajo e instalaciones, sino los medios materiales y vehículos especiales de los que dispone esta unidad.



INCIDENTES TERRORISTAS

Más de 150 alumnos han participado en los cinco cursos de especialización que se han impartido durante el último trimestre de 2017, dirigidos tanto a agentes del GEO como a policías de los GOES, el segundo escalón de esta unidad operativa y presente en determinadas plantillas para ofrecer una respuesta táctica inmediata hasta la intervención del GEO si fuera necesaria.



Estos cursos han estado dirigidos a la formación en abordaje a aeronaves, adiestramiento de perros de asalto en intervenciones operativas, medidas paramédicas y actuaciones en incidentes terroristas con víctimas múltiples.



Según la Dirección General de Policía, los especialistas del GEO están en permanente formación, entrenamiento y reciclaje en distintas habilidades operativas. Esta unidad especializada cuenta con uno de los procesos de selección más intensos debiendo superar unas duras pruebas de acceso y un curso de especialización de siete meses de duración en el que se forman en artes marciales, entrenamiento de combate, escalada urbana, armamento y tiro, manejo de explosivos, técnicas de asalto, dispositivos de contrafrancotiradores o incidentes con rehenes, entre otras materias. En el último proceso de selección, 372 policías aspiraban a entrar en esta unidad lográndolo tan sólo 15 de ellos, es decir, alrededor de un 4%.



A lo largo de su historia, los especialistas del GEO han participado en la resolución de numerosas operaciones de extrema peligrosidad. Entre sus servicios más relevantes destacan la liberación de 467 personas secuestradas o tomadas como rehenes, la desarticulación de 76 comandos de distintos grupos terroristas o el abordaje de 65 barcos en alta mar vinculados con el narcotráfico con más de 110 toneladas de droga intervenida.



Los especialistas del GEO están también presentes, prestando seguridad y protección, en 32 países con representación diplomática en zonas de conflicto armado o graves desórdenes sociales.