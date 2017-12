El edificio de la Plaza del Concejo sigue okupado entre los restos de un piso incendiado

Temas relacionados Urbanismo Vivienda Guadalajara Las huellas de las llamas son bien visibles desde el exterior. Incluso desde la calle se atisban los daños producidos por el fuego en uno de los pisos de la segunda planta de un edificio de la Plaza del Concejo que llega hasta la calle Bardales, okupado desde hace muchos meses y que desde la pasada primavera tiene al resto del vecindario casi en pie de guerra, esperando el momento de que todo acabe de una vez.



Según ha podido confirmar LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, la vivienda ardió en pleno puente de la Constitución y de madrugada. En efecto, según el registro oficial, a las 1.36 horas del 7 de diciembre se recibía en el parque de bomberos de Guadalajara una llamada del 112, que es el servicio de emergencias, centralizado en Toledo.



Una dotación llegó a la plaza del Concejo a las dos menos cuarto de la madrugada. Los trabajos de extinción les ocuparon tres cuartos de hora. Según el informe del siniestro, el foco se ubicó en un armario emportado. Las lenguas de fuego, no obstante, llegaron al exterior, como aún se aprecia en la fachada.



La okupación del edificio aún no ha terminado, pese a todo.



El inmueble es en su casi totalidad propiedad del Banco Sabadell, tras el fallido de un conocido promotor local, que es quien se ocupó de su construcción. Las fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA reconocen que "aparentemente, quedan cuatro pisos okupados y se sigue trabajando para realizar el lanzamiento (término jurídico para el desahucio), pero seguramente hasta después de Reyes no haya novedades".



La entidad catalana, que ya pasó por una experiencia similar en Alovera con todo un edificio okupado, admite que "desde el mes de junio, que es cuando se presentó la demanda en los Juzgados, se han desalojado de manera pactada e instalado puertas antiokupación en la mayoría de los pisos", con argumentos y condiciones particulares que no han sido detallados.



La okupación de este edificio terminado en 2012 se llevó a cabo de forma notoria el pasado mes de marzo, interviniendo incluso algunos "comercializadores" que facilitaban el acceso a los pisos "llave en mano" por unos cientos de euros cada uno.



La voz de alarma sobre lo que ocurría en 24 de los 25 pisos del inmueble no la dieron los propietarios, sino los vecinos, hartos de las molestias que padecían.



En los primeros meses de este año, la compañía encargada del fluido eléctrico para esa zona de la ciudad cortó varias veces las tomas ilegales. Mientras, el suministro de agua potable, también sin control ni cobro de tasa alguna, se mantuvo en todo momento, según las fuentes municipales consultadas el pasado mes de junio por este periódico.



Aunque no siempre sea notorio, las okupaciones se dan en prácticamente todos los barrios de Guadalajara, con especial incidencia en aquellos de población con menos recursos económicos.



El pasado mes de enero trascendieron dos intentos, frustados en el último momento por los propietarios de los pisos.



Uno de los casos se produjo en la calle Adoratrices y otro en la calle Colombia. En los dos intentos de okupación, ante la presencia policial y de los propietarios de los inmuebles, los que se habían introducido a la fuerza en los pisos abandonaron las viviendas de forma voluntaria. No siempre ocurre así.



Cada año, las denuncias por estas intrusiones en Guadalajara derivan en unas 150 actuaciones judiciales.



Alternativas para los propietarios

La figura que puede esgrimirse contra estas conductas es el delito de usurpación. Cuando se produce, el afectado puede optar por la vía civil o penal. Se inicia con una denuncia en Comisaría, para que los agentes de policía levanten atestado y verifiquen la okupación. Es un proceso que se prolonga varios meses. La otra alternativa es plantear un interdicto de recuperación de vivienda, un desahucio. El juicio no suele fijarse antes de que pase un año. Las condenas para los okupantes suelen ser inexistentes.