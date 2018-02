El Estado no desiste de su idea de acondicionar un dúplex en el Palacio del Infantado, para el duque

Temas relacionados Blanca Calvo Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Palacio del Infantado Miembros de la llamada "Plataforma Abraza el Infantado" han mantenido días pasados una reunión en la sede Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en Madrid, para conocer los planes del Estado respecto al edificio más conocido de la capital alcarreña.



Como ha quedado claro recientemente, el Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara prohíbe expresamente el uso residencial y la existencia de cualquier vivienda privada en el Palacio del Infantado, priorizando su uso cultural. De acuerdo con la normativa urbanística vigente, el Ayuntamiento denegó la petición de licencia que había presentado el Ministerio para construir el dúplex de 400 metros cuadrados a Íñígo de Arteaga, Duque del Infantado.



Si en una anterior reunión se le expuso a la Plataforma expuso que el ministerio no insistiría en las obras de construcción de un dúplex si éstas iban contra la normativa urbanística, lo cierto es que ha presentado un recurso de reposición al Ayuntamiento de Guadalajara ante la denegación de la licencia, recurso que la Junta Local de Gobierno desestimó el 9 de enero pasado.



Según la versión aportada por los miembros de la Plataforma presentes en la reunión, el Subdirector General de Museos Estatales, Miguel González Suela, y el Secretario técnico de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, José María Mediero López, afirmaron no haber recibido del Ayuntamiento la desestimación de dicho recurso, del que habrían sido únicamente conocedores de la noticia por la prensa. Según estas mismas fuentes, el Estado se plantea acudir a la vía judicial.



Aseguran también que "los responsables del Ministerio, fueron tajantes a la hora de determinar y considerar como imposible e inviable la propuesta que parecía ofrecer en su informe la Jefa del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Guadalajara, cuando afirmaba que “hubiera sido posible la adecuación de las viviendas existentes para esta finalidad”, dado que la incidencia que produciría en la actividad del Museo sería total, contraviniendo la sentencia número 160/09 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Guadalajara en cuanto a que el derecho de habitación reconocido al duque debería reservarse “sin que ello pueda ocasionar perjuicio al desenvolvimiento normal de los servicios que el Ministerio establezca” en el edificio".



Los planes de la Junta no llegan

Por otra parte, sobre el Plan Museológico que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se comprometió a reactivar no ha habido avances: la Administración regional ni se ha reunido con el Ministerio ni se lo ha remitido para su estudio, según confirmaron los representantes del Gobierno en la citada reunión.



Desde la Plataforma Abraza el lnfantado se considera fundamental trabajar en la elaboración de dicho Plan "para afrontar de una vez por todas el futuro del Palacio y comenzar a materializar esas inversiones que se llevan esperando tantos años en la ciudad". También recuerdan el compromiso de Jesús Carrascosa, viceconsejero de Cultura, de presentarlo durante el primer trimestre de 2018.



La Plataforma Abraza el Infantado también aprovechó la reunión con los representantes del Ministro para informarles de la admisión a trámite de la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, según el escrito recibido recientemente por la Plataforma.