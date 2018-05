El Festival de Cannes se abre con un film rodado en Guadalajara y se cierra con otro que lo intentó

Noticias relacionadas La película sobre El Quijote que se quiso rodar en el 2000 en Guadalajara se ha terminado ¡ahora! Temas relacionados Cine Guadalajara Palacio del Infantado Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades Guadalajara estará presente en la 71 edición del próximo festival de Cannes a través de dos producciones cinematográficas que han sido rodadas, en parte, en Castilla-La Mancha, con desarrollos muy diferentes.



La primera de ellas es la nueva cinta del doble ganador del Oscar, Ashgar Farhadi, titulada 'Todos lo saben', que se rodó parcialmente en Guadalajara el pasado año y que se estrenará en salas comerciales el próximo mes de septiembre. Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darin protagonizan este drama familiar.



Por otro lado, el prestigioso festival de cine llegará a su fin con la esperada proyección de 'The man who killed Don Quixote', una larga producción del cineasta Terry Gilliam que, tras diversos retrasos en su puesta en marcha durante décadas, se estrenará finalmente en la clausura de esta destacada cita internacional. Hace ya muchos años, en el 2000, se llegaron a rodar escenas, como una espectacular en los exteriores del Infantado, pero la producción tuvo que suspenderse entonces por muchas y muy complicadas circunstancias. El largometraje adquirió fama de "maldito" incluso mucho antes de poder terminarse.



Esta película supone un particular regreso del universo de Don Quijote de La Mancha y está protagonizada por Jonathan Pryce y Adam Driver. Además, cuenta con el apoyo del Gobierno regional dentro de la categoría de 'Actividades relacionadas con el cine'.



Durante 2017 fueron más de 900 las solicitudes hechas por casas productoras, agencias, localizadores y representantes para obtener información, establecer contacto, tramitar permisos o solicitar asesoría para rodar en Castilla-La Mancha.



Del mismo modo, el Gobierno regional destaca que son más de 200 los municipios de Castilla-La Mancha que se han puesto en contacto con CLM FC --ventanilla que facilita la llegada de empresas del sector cinematográfico a la región--, y han expresado su interés en participar activamente en este programa. Desde que se puso en marcha la Film Commission en la región, todas las semanas se han recibido una media de 12 sugerencias de espacios para el catálogo de localizaciones que se ofrece desde la web, 'http://www.castillalamanchafilm.com/'.



CLM FC ha apoyado en 2017 a más de 80 producciones de distintas características, que oscilan desde el largometraje internacional hasta la sesión fotográfica de moda, pasando por el equipo reducido para rodar reportajes de televisión para medios extranjeros.



Entre las producciones más relevantes que se han verificado figuran: 'The man who killed Don Quixote'; 'Todos lo saben'; 'El aviso'; 'Los futbolísimos'; 'En las estrellas', 'Gigantes'; 'La zona'; 'La casa de papel'; 'Tiempo después' o un spot de Iberia dirigido al mercado asiático.