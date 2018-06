El “Guada Gaming” de Guadalajara recibió más de 3.000 visitantes

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Engonga Guadalajara Juventud El evento de videojuegos 'Guada Gaming', celebrado en Guadalajara los pasados días 23 y 24 de junio, cerró sus puertas con más de 3.000 visitantes, una cifra considerada como un "éxito rotundo" por el Ayuntamiento guadalajareño.



Las actividades comenzaron con una oferta de máquinas recreativas, pinball, futbolines, PlayStation 4 o Xbox One. Además, ha destacado que la "atractiva mezcla" de juegos actuales, clásicos y tradicionales del evento "hicieron las delicias" de los asistentes, siendo las estrellas indiscutibles la sala dedicada a la realidad virtual, el Scalextric, que con más de 60 metros cuadrados de amplitud recreaba el barcelonés circuito de Montmeló, y el salón arcade, donde más de 50 personas disfrutaron de forma ininterrumpida en auténticas recreativas de las décadas de 1980 y 1990, con juegos clásicos como Sunset Riders a cuatro jugadores, Surf Planet, Radikal Bikers o los conocidísimos Pang, Double Dragon o Guitar Hero. Algunas de estas recreativas sirvieron para establecer torneos con premios a las que los participantes compitieron con los juegos Arch Rivals, Verminest o Pac-Man.



Por su parte, la banda Retro Band Systems interpretó en directo música de videojuegos el 23 de junio, presentando en 'Guada Gaming' sus nuevos temas, incluyendo en su repertorio melodías míticas de títulos como Sonic o The Legend of Zelda.



Ese mismo día se organizó un torneo de música en directo donde los visitantes compitieron en Super Street Fighter Turbo mientras la banda interpretaba los temas de este videojuego en directo para los asistentes. Retro Band Systems consiguió atraer con su música a visitantes de Guadalajara, Madrid e incluso melómanos que declararon a la organización haberse desplazado desde Cádiz.

Durante la segunda jornada, la del 24 de junio, la intensidad lúdica se mantuvo de forma constante hasta la clausura de una cita que, ante la "excepcional respuesta" que ha obtenido, volverá a organizarse en Guadalajara.



El 'Guada Gaming' integra el programa de actividades que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara para los jóvenes de la capital.



No es el único, ya que por otra parte y paralelamente al 'Guada Gaming', la fiesta Solsticio Folk 2018, con la que Guadalajara ha dado la bienvenida al verano, contó con "un estupendo ambiente".



El recinto del merendero del parque de San Roque fue un año más escenario de los dos conciertos del Solsticio Folk. Para la presente edición, el Patronato Municipal de Cultura elaboró un cartel con The Fatty Farmers y Gabriel G.Diges Band. "Una excelente cita con la mejor música folk que hizo difrutar a los asistentes", ha afirmado el Ayuntamiento.



Asimismo, la semana pasada concluía 'Música en Primavera', después de que arrancara el 14 de abril. Durante este tiempo, el Teatro Auditorio Buero Vallejo, el Teatro Moderno y el Espacio TYCE han sido los escenarios de las actuaciones de Mayumana, Café Quijano, Corizonas, Sidecars o Luz Casal, entre otros muchos artistas.



Pero, además de conciertos, el Ayuntamiento oferta otro tipo de programas que ofrecen otras alternativas de ocio saludable, como el conocido 'Guadanatura', que invita a los jóvenes a visitar y conocer diferentes rincones de la provincia y realizar en ellos actividades de aventura.



Por otro lado, el día 2 de julio comenzará el campamento urbano 'Diviértete en vacaciones 2018' destinado a jóvenes de entre 12 y 16 años con el carné del Centro Joven. Este campamento incluye talleres, actividades en la piscina municipal, concursos, olimpiadas acuáticas, fiestas del agua, juegos de mesa, deportes, batallas musicales, acrosport, fiestas temáticas y excursiones a Warner Beach, Territorio Aventura, Urbanplanet Jump, Parque Europa, Casa de Campo y al parque de atracciones de Madrid.



Por otro lado, este fin de semana arrancan 'Las Noches son para el Verano'. El día 30 de junio se celebrará en el parque de Adoratrices la actividad 'Guadalajara tiene talento', que servirá para que los jóvenes muestren su "arte" al aire libre durante una jornada lúdica destinada a toda la familia.



Mientras, la Concejalía de Juventud sigue trabajando en la confección del Plan Integral de Juventud. La semana pasada se celebró la primera mesa de participación, dentro de 'Un plan contigo' y en los próximos días se celebrará la Comisión de Seguimiento, de carácter más técnico. El propósito es seguir recabando información para elaborar dicho plan.