El guardia civil es “no culpable” de matar al atracador que huía en Cabanillas, aunque disparase

El jurado popular que ha juzgado en la Audiencia Provincial de Guadalajara al guardia civil que en octubre de 2013 disparó contra un presunto atracador en el polígono de Cabanillas del Campo ha declarado por práctica unanimidad al acusado no culpable del delito de homicidio. El agente ha sido absuelto.



El jurado ha entendido que existe una "duda más que razonable" que no les permite dictar un veredicto de culpabilidad contra el agente J.L.F.G., por unos hechos para lo que no hay pruebas fehacientes.



Uno de los asuntos que más debate ha suscitado entre los miembros del jurado, tal y como ha reconocido la persona que ha actuado como portavoz en la lectura de los hechos motivo del veredicto, ha sido el referido a si el disparo fue directo o rebotó, "una encrucijada difícil" que en todo caso les ha llevado a declarar no culpable al agente de la mayoría de los hechos jugados.



Tras conocer el veredicto, el agente se ha mostrado visiblemente emocionado.



El jurado, reunido durante toda la tarde del lunes y la mañana de este martes, tras cinco días de vista, ha considerado que de la revisión de los hechos y de las pruebas dadas a conocer en el juicio unos no podían descartar un posible rebote y otros, un disparo directo.



El jurado, que mayoritariamente ha tenido en cuenta en su decisión el informe pericial, ha señalado también que, bajo su criterio, algunos de los aspectos de la investigación se deberían haber tratado con mayor exhaustividad y por ello, consideran que existe "una duda más que razonable" que no les permite concluir con un veredicto de culpabilidad.



Los nueve miembros han considerado que ha quedado probado el aviso a la patrulla de la Guardia Civil de que se estaba cometiendo un atraco en el polígono de Cabanillas del Campo para que acudieran, que había tres personas, presuntos atracadores, y que estaban en un lugar poco habitual.



También creen que ha quedado probado el "caso omiso" que esas personas, entre las que se encontraba el fallecido, habían hecho al aviso de la Guardia Civil y cómo el acusado, ante un comportamiento que han calificado como extraño o sospechoso, había efectuado un disparo intimidatorio "adoptando medidas suficientes" como el desvío del arma.



Para el jurado, queda claro que "ninguna de las pruebas presentadas arroja certeza absoluta" sobre lo que ocurrió.



Han incidido en la sala, y ante la presencia del agente, que no han observado pruebas objetivas concluyentes teniendo en cuenta que la única declaración que tienen es la del acusado y las de los compañeros de patrulla, dado que la del detenido en el lugar de los hechos "no aclaró nada".



La juez ha dado por concluido el juicio tras dictaminar la absolución del acusado, para quien el Ministerio Fiscal había solicitado dos años de cárcel por homicidio imprudente y 13 cada una de las acusaciones por homicidio doloso --en sus conclusiones definitivas-- mientras que la defensa pedía la libre absolución.



El 23 de octubre de 2013, el acusado se dirigió con otro agente al lugar para iniciar la búsqueda de los sospechosos y al llegar al lugar y ver a varias personas que hablaban entre ellos y sospechar que podría tratarse de los supuestos autores, gritó: "alto a la Guardia Civil".



Pero tras huir y escuchar el agente a unos de los supuestos atracadores decir: "ya verás tú", realizó un disparo con el arma reglamentaria que ocasionó la muerte del atracador a causa de una "hemorragia por traumatismo arterial y venoso" que le produjo un shock hipovolémico.