El Instituto de Cabanillas, un “chaval” que cumple 15 años: compruébalo en 27 fotos y una crónica

Temas relacionados Educación Cabanillas del Campo La comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria Ana María Matute de Cabanillas ha vivido este viernes 20 de abril una jornada muy especial, con la celebración del "Día del Centro", que este año además coincidía con la conmemoración del 15º aniversario de la fundación de este instituto. Docentes y alumnos se han volcado durante toda la mañana con esta iniciativa, un día sin clases habituales, pero plagado de actividades lúdicas y culturales alternativas, en las que chicos y chicas han participado de modo entusiasta.



El Ayuntamiento ha colaborado de manera muy activa con esta iniciativa, organizando varias de las actividades de las que se ha podido disfrutar, como una charla-exhibición de la Policía Local, con una muestra del trabajo que realizan los perros policiales, así como talleres y gymkhanas desarrollados por las profesionales del Centro de la Mujer y el Centro Joven, o la presencia continua de los dos educadores de calle que están establecidos en el municipio.



Precisamente estos dos educadores de calle, Gabriel y Marta, con la ayuda del técnico de sonido municipal, Víctor, han sido los conductores de un programa de radio en directo, de dos horas de duración, que se ha emitido desde el mediodía por la emisora municipal Onda Cabanillas, en el que han entrevistado a muchos de los profesores y profesoras del instituto, alumnos de los primeros y los últimos cursos, ex alumnos y otros trabajadores, así como al alcalde de Cabanillas, José García Salinas. Los chavales también han realizado otras actividades interesantes, como un Mercadillo Medieval, o pintar un colorido mural en la valla exterior del centro escolar.



Además del alcalde, el resto de concejales del Equipo de Gobierno han pasado a lo largo de la jornada por el centro, para departir con profesores y alumnos sobre esta celebración. “Para el Ayuntamiento es una enorme satisfacción celebrar con la comunidad educativa el 15º aniversario del instituto", señalaba el alcalde, quien explicaba que la década de los años 2000 a 2010 "fue sin duda la del gran desarrollo de nuestra localidad, y este desarrollo llegó en todos los ámbitos”. “En esos años se abrieron dos de los tres colegios públicos del municipio, las escuelas infantiles, varios equipamientos públicos deportivos y culturales, etcétera. Y de entre todos esos avances, la apertura de un Instituto de Secundaria fue sin duda uno de los logros más importantes. Lo sé muy bien, porque yo pertenezco a una de las últimas generaciones de jóvenes de Cabanillas que no pudo estudiar secundaria en la localidad, y eso era entonces un fastidio importante. A partir de los 12 años teníamos que acudir cada día a Marchamalo o Guadalajara para ir al instituto. Y eso cambió con el Matute”, añadía el primer edil.



En este sentido, Salinas ha valorado la importancia que ha supuesto el instituto en el establecimiento de la vida social del municipio: "Hay que entender que para cualquier municipio en desarrollo, la apertura de un instituto marca un antes y un después. En el caso del de Cabanillas, su influencia es determinante para cómo es hoy la localidad. Nuestros jóvenes, muchos llegados con sus padres desde otras localidades cuando eran niños, han crecido en Cabanillas, y sin duda el instituto ha sido su principal lugar de socialización. No se pueden entender las relaciones de amistad, los vínculos afectivos entre la gente que ahora tiene entre 15 y 35 años, sin el papel que ha jugado el Matute, que ha sido el centro donde mayoritariamente se ha forjado nuestra juventud; a nivel educativo, pero también humano”, afirmaba.



Al final de la jornada, el alcalde ha entregado a la directora del instituto un diploma conmemorativo y de reconocimiento en nombre del Ayuntamiento.