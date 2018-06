El líder regional de Podemos sentencia: “El proyecto de Fraguas es una buena idea en un mal lugar”

Temas relacionados Alberto Rojo García Molina Podemos Serranía Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Despoblación El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha dicho, sobre los seis jóvenes condenados por la ocupación de paraje de Fraguas, que "la idea es buena pero, quizás, es una buena idea que ha ido a parar a un mal lugar"



En declaraciones a los periodistas durante una visita a una exposición en Guadalajara, Molina ha señalado que desde que conoció el proyecto de Fraguas tras realizar una visita ha pensado que era una idea "loable" y que hará lo posible para encontrar una solución "medida y política y que no se judicialice" pero ha incidido en que el problema es que se trata de un espacio protegido.



Según ha indicado, aunque busca recuperar la vida de los pueblos en un momento en el que la despoblación es un hecho, ha dicho que él ha estado y está mediando de manera "discreta". "Desde el primer momento me he ofrecido para encontrar una solución".



Para García Molina, "no es una situación agradable para nadie". Así, ha insistido en que hay que seguir trabajando para que encontrar una solución y "que estos chicos no tengan más problemas de los que creo que es necesario". "Vamos a hacer todo lo posible para que así sea", ha insistido, tras recalcar a preguntas de los medios que la posibilidad de cambiar una legislación siempre tardará mucho más tiempo que hacer lo posible para buscar una solución previa.