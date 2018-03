El lunes, todos aquí de vuelta (para procurar mirarnos a los ojos)

Temas relacionados Opinión Desde que los curas se bajaron de los púlpitos y los cantamañanas empezaron a cobrar por ocupar los púlpitos de las tertulias televisivas, la retórica ya no es lo que fue. La atrofia cerebral propia de las masas se ha incrustado tanto en los individuos que trazar un artículo como este mediante subordinadas es más que una osadía, un suicidio.



Como bien saben los militares, para dar un orden no se requiere más que una frase muy corta. Al ataque. Presenten armas. Rompan filas. Retirada.



Mejor aún, los publicitarios nos reconfortan las neuronas con mensajes evocadores desde la más impoluta simplicidad. Si, además, los pergeñan en inglés, alimentan la más pura de las pedanterías, inducida por nuestro "quieroynopuedo" celtibérico y ancestral. Think Different. What else...? Impossible is nothing. Just Do it. I'm lovin' it. Connecting People. No Martini no party.



Con una orden en forma de frase nos vale para ir tirando, que es a lo más que podemos aspirar cuando renunciamos a vivir como podríamos si levántasemos la cabeza y mirásemos a nuestro alrededor.



Por eso, cuando te asomas al bar y te encuentras con la filosofía aflorando en la servilleta de papel, lo menos que puedes hacer es pregonarlo.



Ahí lo tienen, en la fotografía que acompaña esta columna: "Todavía creo en mirar a los ojos".



La frase ocupa el espacio que muy pronto tus morros van a dejar manchado de los restos del café, pero la provocación de ese mensaje te penetra desde el mármol de la barra.



Qué idea tan crucial en los tiempos virtuales que vivimos, en los que la gente se habla en las cafeterías sin dejar de mirar sus móviles, se sienta en el sofá para seguir la televisión sin dejar de mirar sus móviles, hacen tiempo hasta el revolcón de la noche sin dejar de mirar sus móviles, van a misa sin dejar de mirar sus móviles aunque sea de tapadillo...



Al primero que vea usted hozando en el móvil en una procesión de esta Semana Santa, dele una colleja. Y que Dios se lo pague.



Dice la servilleta que todavía es posible creer en mirar a los ojos. No sólo hacerlo: creer en sus consecuencias, que las tiene.



Todavía. Aún. En este momento tan fugaz, como todos los momentos.



Creo. Estoy convencido. Lo asumo en este mundo ahíto de convicciones que hacen improbables los argumentos y la razón.



Mirar. Ver. Observar. Acariciar con la mirada. Abarcar. Abrazar el mundo entre un parpadeo y el siguiente.



Tus ojos. Los tuyos. Y los míos. Emparejados. Juntos. Como tú y yo, en este andar desmadejado por caminos sin rumbo pero con final.



A 1,30 euros el café, el filósofo y el poeta venían de balde.



La vida en una frase. La vida es una frase.



Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.



Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.



No es lo que tengo, es lo que soy.



El algodón no engaña.



Ah! Y si bebes, no conduzcas.





Tras el Domingo de Resurrección, todos por aquí. Por favor.



Hasta la vuelta. Y eso no es sólo una frase: es mi mejor deseo.