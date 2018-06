El Maratón de los Cuentos estrena casa, muy acogedora, en el Liceo Caracense

Archivos relacionados Programa del Maratón de los Cuentos 2018. (Tamaño: 506,1 kb.) Temas relacionados Blanca Calvo Maratón de los Cuentos Felpeto Guadalajara

El Maratón de los Cuentos de de Guadalajara comienza, en su vigésimo séptima edición, este viernes, 15 de junio a las cinco de la tarde, en el Liceo Caracense. Su patio renacentista será el escenario principal a causa del inesperado cierre del Palacio del Infantado, dicen qued amenazado por la aluminosis de sus forjados. el Maratón ya no parará hasta el domingo a las dos y media de la tarde, con la Banda de Música Provincial.



PUEDES DESCARGARTE EL PROGRAMA COMPLETO HACIENDO CLIC AQUÍ



En las dos noches, de once de la noche a una de la madrugada, y el domingo de once de la mañana a una de la tarde, los cuentos se interpretan en lengua de signos. Y en todo momento hay un bucle sonoro que facilita la audición.



En las horas finales de cada día y primeras del siguiente, cuentan en el escenario principal los narradores profesionales protagonistas de las actividades paralelas.



En la primera madrugada (viernes a sábado de cuatro a siete de la madrugada), se produce la Noche de Estrellas Estrelladas, en la que catorce narradores profesionales improvisan historias con la colaboración del público.



En la segunda noche, a las cinco de la mañana, aparecen los cuentos mínimos, una ronda de relatos brevísimos. En los dos amaneceres hay previsto chocolate con churros.



En paralelo al de cuentos, se desarrollan otros maratones: Fotografía (a cargo de “a Agrupación Fotográfica de Guada“ajara), Radio (a cargo de Radio Arrebato, que cumple 30 años en 2018), Ilustración y Redes Sociales. Hay, también, conferencias, actividades en la calle y 3 ciclos de narración oral profesional (Narradores Inauditos, Monucuentos y Festival de Narración Oral) en varios escenarios de la ciudad.



La propia organización da los siguientes consejos para no perderse detalle: Pedir hora para contar un cuento: Llama al 650 785 721 o escribe a [email protected]

un cuento: Llama al 650 785 721 o escribe a [email protected] Contar un cuento sin haber pedido hora : de madrugada y en la Chimenea de los Cuentos.

: de madrugada y en la Chimenea de los Cuentos. Dibujar en el Maratón de ilustración : Inscripción previa en 949 885 229. El sábado por la mañana ilustran los niños de 8 a 13 años (también con inscripción previa).

: Inscripción previa en 949 885 229. El sábado por la mañana ilustran los niños de 8 a 13 años (también con inscripción previa). Recuperar un pin de Maratones pasados: Cuenta de madrugada de 06:00 a 08:00 sobre el tema que tuvo la edición del pin que quieras recuperar.

de Maratones pasados: Cuenta de madrugada de 06:00 a 08:00 sobre el tema que tuvo la edición del pin que quieras recuperar. Reservar para la visita guiada al aula de astronomía del Centro Astronómico de Yebes: 949885229. Desde el inicio del Maratòn, en la caseta de información o en 695637895.

del Centro Astronómico de Yebes: 949885229. Desde el inicio del Maratòn, en la caseta de información o en 695637895. Información sobre alojamientos: Oficina de Gestión Turística Municipal. Teléfono 949 887 099 y en la web www.guadalajara.es/es/Turismo/Alojamientos.

Oficina de Gestión Turística Municipal. Teléfono 949 887 099 y en la web www.guadalajara.es/es/Turismo/Alojamientos. La Oficina de Gestión Turística Municipal y los monumentos abren de 10:30 a 14:30 por las mañanas de viernes, sábado y domingo y de 16:30 a 19:30 por las tardes del viernes y el sábado.

y los monumentos abren de 10:30 a 14:30 por las mañanas de viernes, sábado y domingo y de 16:30 a 19:30 por las tardes del viernes y el sábado. Escuchar el Maratón por radio : 107.4 de FM y en la web www.radioarrebato.net

: 107.4 de FM y en la web www.radioarrebato.net Ver las fotografías : www.afgu.org.

: www.afgu.org. Resolver cualquier duda: Caseta de Información a partir de las 13 h. del viernes 15, o en el teléfono 695 637 895.