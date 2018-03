El mejor vendedor de la ONCE en toda Castilla-La Mancha está en Guadalajara

José María Andrés Mendieta ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE del año 2017 en el ámbito de la Delegación Territorial de Castilla-La Mancha. Un galardón con el que la organización trata de reconocer anualmente el esfuerzo de los trabajadores dedicados a la venta responsable de sus diferentes productos de juego.



José María Andrés, vendedor con discapacidad, se dedica a esta labor en la ciudad de Guadalajara. Comenzó la venta el 4 de diciembre de 2014. Justo cuando acababa de empezar, repartió 250.000 euros en premios y no se lo creía. "Es un vendedor muy responsable, sabe escuchar, es generoso y se preocupa por todos", le definen desde la ONCE.



José María, junto a los otros veintiún vendedores seleccionados de todos los puntos de España recibieron los correspondientes galardones, hace unos días, en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, en la que estuvieron acompañados por los máximos responsables de la ONCE, que cuenta en la actualidad con una red de 613 vendedores en la región.