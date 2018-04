El Mercado Medieval de Tamajón, este fin de semana

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Ocio Turismo Viajes A principio de la década de 1990, durante la ordenación del Archivo Municipal que hizo la Diputación Provincial, como cubierta de piel de documentos de los siglos XVII y XIX, los técnicos responsables descubrieron que en su reverso había escrito un texto en castellano antiguo. Una vez analizado y traducido, dedujeron que, en realidad, se trataba del más original de cuantos protegía. Era un privilegio otorgado a la Villa de Tamajón por el Rey Alfonso X el Sabio, que se había confirmado dos veces posteriormente.



El documento, que se conserva en el archivo local, dice así: “Toledo, veintiséis días andados del mes de Agosto, era de 1297 (año real 1258), el rey Alfonso X, concede, por hacer bien y merced a los hombres del Concejo de Tamajón, aldea de Ayllón (…) otorgámosles que hayan mercado cada semana, y sea el mercado el día del martes”.



Este descubrimiento está en el origen de la primera Feria Medieval, que tenía lugar en el año 1999. “Lo pusimos en marcha para conmemorar aquel privilegio, promocionar nuestro pueblo, y recordar los últimos mercados que se celebraron todos los meses de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Enebrales, hasta la década de los años 50, ya en el siglo XX”, explica Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón. Para ello, se utilizaron fondos LEADER en uno de los primeros proyectos que, de la mano de la UE, se llevaron a cabo para promocionar el tejido social e industrial de Tamajón. “Fue un dinero magníficamente invertido por el conocimiento y promoción de nuestra tierra que ha significado hace ahora 19 años y 20 ediciones. Con aquella primera iniciativa de Desarrollo Rural empezamos a salir del ostracismo y a reivindicar nuestros atractivos naturales, culturales e históricos”, sigue el regidor.



Como precedente provincial, solamente existía el Festival Medieval de Hita, que arrancó en los años sesenta y tiene otras pretensiones, con un matiz más literario. Desde entonces, desde aquel ya lejano 1999, con el tesón y el esfuerzo de los tamajoneros, el Mercado Medieval se ha convertido en una referencia que ha traspasado el ámbito provincial, “siendo un referente dentro de las ciudades y villas que celebran jornadas medievales en la Península Ibérica y el sur de Francia, como también lo es en el entorno provincial”, afirma Michel Redrado, responsable de Professional History, y organizador del Mercado Medieval en sus últimas doce ediciones. En este mismo sentido, el alcalde de Tamajón, ha recalcado esta mañana que “después de 7 legislaturas, los tamajoneros siguen dándonos su confianza y son ellos los verdaderos artífices y protagonistas de ésta fiesta”. Por este motivo, Esteban les ha dado a los vecinos su “agradecimiento” y presentado, una vez más, “su más profundo respeto”.



Novedades y clásicos

El mercado no hubiera perdurado 20 ediciones, si no hubiera abundado en sus clásicos, y renovado su oferta permanentemente. En 2018, y para que no se acaben los maravedíes, habrá un taller de acuñación de moneda. De él saldrán piezas conmemorativas del XX Aniversario del Mercado Medieval de Tamajón, tal y como se hacía en la Edad Media, con un troquel. Además, el ya inminente XX Mercado Medieval renovará toda la decoración de calles y plazas, con los escudos de los apellidos agalloneros más tradicionales encontrados en los archivos municipales. Además, habrá una batalla medieval para que disfruten los niños. Y como gran novedad, el propio rey, Alfonso X, El Sabio, llegará a Tamajón con todo su séquito, para conmemorar, también él, el vigésimo aniversario del Mercado recuperado.



Entre las actividades que repiten, están los talleres de cantería, cestería, forja, talla de madera o soplado de vidrio, además del teatro de calle, el campamento medieval y las exposiciones de armas e instrumentos de tortura de época. También contará el Mercado Medieval agallonero con otro gran clásico, el Aula de la Naturaleza en el que los expertos mostrarán cómo viven diferentes especies en su entorno natural.



La música será igualmente parte importante del evento. Será el grupo folk Edena Ruh el que se encargue de ambientar la feria, lo que incluye un concierto el sábado, a partir de las 23 horas, en la Plaza del Coso. Por supuesto, no faltarán, como no lo han hecho en todos estos años, los Gaiteros Mirasierra, con los grandes Antonio Garrido y Valentín Pérez a la cabeza. Ellos y sus coplas darán por abierta el XX Mercado Medieval después del pregón.



En cuanto a los puestos, se espera la presencia de en torno a cuarenta, siempre con un denominador común, las mercaderías serán en todos los casos productos artesanales. Entre los puestos de alimentación y bebidas, estará el de Cervezas Vulturis. El maestro cervecero Oscar Medina ha tenido a bien elaborar una cerveza conmemorativa del XX Aniversario que va a estrenar en el próximo fin de semana.



Y también presentaciones

Además, en la presentación de esta mañana el alcalde de Tamajón ha anunciado que, después del trabajo de investigación de Aurelio García, este fin de semana el Ayuntamiento va a inaugurar La Picota, cuyas pistas fueron descubiertas precisamente por el historiador alcarreño. Gracias a su trabajo archivístico y documental, que luego ha sido materializado por el Consistorio, la calle que lleva su nombre y la villa, mantendrán su identidad.



En el siglo XVIII, en 1721, el Ayuntamiento mandó reparar La Picota. Unos años después, ordenó su demolición, por el serio riesgo que ocasionaba, sobre todo para los niños, que entonces jugaban en la Plaza de El Coso. Con sus materiales se construyó el lavadero del Anrubio. Su fuste sirvió como pilar para soportar su techumbre. “Con las piedras de nuestras canteras, y otras recuperadas, hemos construido una peana y, sobre ella, se ha colocado el fuste de La Picota antigua que ha sido coronada con una cruz de forja adornada con flores de lis, y un zuncho de hierro forjado con sus argollas justicieras, un regalo para nuestro pueblo que nos ha hecho, Miguel Redrado”, ha recordado esta mañana Esteban.



Además, el domingo de la feria se van a presentar las obras del Hogar de Jubilado, recientemente restaurado por los Operarios del Ayuntamiento, con fondos propios.



De forma paralela, a lo largo del fin de semana, estará abierto de forma permanente el Centro Cultural de Tamajón, con la exposición permanente de documentos del archivo municipal, con la reproducción de los documentos históricos más importantes, el documento de confirmación de pasto gratuito en la Sierra de Ayllón, la concesión del mercado de Alfonso X El Sabio y la exención del impuesto del Portazgo en todos los reinos, y de pesos y medidas de la época, esta última recopilada durante años por el Consistorio.



La historia del Mercado Medieval de Tamajón

Ante el auge de la Mesta en la comarca de la Sierra del Ocejón y el eterno aislamiento de ella, el gran rey, Don Alfonso X, “El Sabio”, pensando en los moradores de estos lugares, decide conceder, al lugar más importante de esta zona, Tamajón, “que tengan un mercado” para poder vender sus manufacturas y productos y a la vez comprar cuanto necesitaren, todos los pobladores de esta zona.



En un principio, este mercado, concedido por el rey Alfonso X, El Sabio, “a los de Tamajón”, se celebró, durante 526 años todos los martes de cada semana. Esto fue muy útil para la villa pues aumentó en mucho su población, llegando a tener el pueblo hasta seiscientos vecinos, cerca de dos mil habitantes, y floreciendo la industria y el comercio del lugar.



Entre los años 1770 y 1780, el mercado agallonero empezó a decaer y a arruinarse como consecuencia de que, en el mismo día martes de cada semana, se le había concedido a la ciudad Guadalajara, que solamente distaba de esta villa siete leguas, celebrar también mercado, quedándose, el mercado de Tamajón, sin gente, sin trajineros y mercaderes, menguando, notablemente, el número de vecinos y moradores de dicha villa.



Por este motivo, los hombres buenos, concejo, justicia y regimiento de Tamajón, después de hacer sus alegatos y razonamientos ante el Consejo del rey, solicitan, en 1784, ante la corte del rey Carlos II, que se “transfiera, el otro día martes, en el del lunes de cada semana, dicho mercado, dado que no perjudicaba a nadie dicho cambio”. A lo que el rey accedió el día 22 de Septiembre de 1784.



Pero de nuevo, al poco tiempo, el mercado de Tamajón vuelve a perder todos sus trajineros y comerciantes. Esta vez la causa fue que se le concedió a la villa de Cogolludo que celebrase mercado los lunes y al ser, en aquellos momentos, esa villa, más floreciente e importante que Tamajón, los trajineros y comerciantes van a ese mercado en lugar de al de Tamajón.



De nuevo el concejo, justicia, hombres buenos y regimiento de Tamajón, el día 5 de Junio de 1799, hicieron sus alegaciones y explicaciones ante la corte del rey, en esta ocasión Carlos IV, solicitando que su mercado, que antiguamente se celebraba los martes y después los lunes, pase a celebrarse “los jueves de cada semana”. El día 22 de diciembre de 1800, se le concedió su nuevo traslado, al día jueves de cada semana,



Llegó dicha orden a Tamajón el día 13 de Febrero de 1801, siendo Ordinarios de la villa de Tamajón, el Licenciado Josef Antonio Gamo Montufar y Agustín Iruela Martínez, que “la obedecieron y obedecieron con respeto y veneración debida, como carta de su rey y señor natural, besándola y poniéndola sobre su cabeza”.



Y así se estuvo celebrando de nuevo mercado todos los jueves de cada semana, hasta que, hace ochenta años, desapareció. En la “Gran Enciclopedia de Madrid-Castilla”, se dice, de la villa de Tamajón que, a finales del siglo XIX: “Tiene mercados los días 10, 20 y 30 de cada mes”. En su última versión, en los años sesenta y setenta se había reeditado en la fiesta de septiembre de la localidad, como feria de ganado, sin demasiado éxito de público, hasta su recuperación como Mercado Medieval en 1999.



PROGRAMA DEL MERCADO MEDIEVAL



Sábado, 28 de abril



11:30 Pregón de inauguración del XX MERCADO MEDIEVAL DE TAMAJON

12:30 Teatro de calle "COMEDIA DEL ARTE").

13:00 Visita guiada a la exposición de instrumentos de tortura.

13:30 Exhibición de vuelo libre de aves rapaces.

14:00 Teatro de títeres.

14:30 Parada para comer.

17:00 Pasacalles y llegada de los músicos al mercado.

17:30 Espectáculo de danza del vientre y taller de danzas medievales participativo.

18:00 Teatro de calle.

18:30 Espectáculo de magia.

19:00 Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces y aula de educación medioambiental.

20:00 Combates entre caballeros y muestra de armas.

20:30 Teatro de títeres.

21:30 Llegada de la Santa Inquisición.

22:00 Espectáculo de fuego.

23:00 Concierto de folk medieval con el grupo EDENA RUT





Domingo, 29 de abril



11:00 Llegada de Alfonso X a Tamajón....con todo su séquito...

11:30 Representación del privilegio de mercado a Tamajón.

12:00 Espectáculo de vuelo libre de aves rapaces y aula de educación medioambiental.

12:30 Teatro de títeres.

13:00 Espectáculo de danza del vientre y taller de danzas medievales participativo.

13:30 Visita guiada a la exposición de instrumentos de tortura.

14:00 Espectáculo de magia.

15:00 Teatro de títeres.

16:00 Teatro participativo (EL ORO DEL CALIFA).

17:00 Espectáculo de despedida del

XX MERCADO MEDIEVAL DE TAMAJON.





Durante los dos días



Exposición de instrumentos de tortura, Instrumentos quirurjicos medievales, Armas medievales, Campamento medieval, Talleres de talla de madera, Talla de piedra, Soplado de vidrio, Herrería....... Taller de acuñación de moneda conmemorativa del

XX ANIVERSARIO DEL MERCADO MEDIEVAL DE TAMAJON, Personajes medievales, Música en vivo, Tabernas, Puestos de artesanía, Alimentación tradicional y muchas sorpresas más......