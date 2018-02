El ministro de Fomento ha estado en Guadalajara: vea las fotos

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha traslado al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, su compromiso "firme" de dar prioridad y "acelerar al máximo" la variante de la N-320 a su paso por Guadalajara para descongestionar la circulación a la entrada de la localidad desde el Hospital hasta el nudo de Los Faroles, y ha anunciado que para la primavera se sacará a licitación el estudio informativo de esta actuación.



Según ha avanzado el ministro en su visita a Guadalajara, se trata de una infraestructura "absolutamente necesaria" para Guadalajara dado el incremento de tráfico en esta vía y los problemas que se producen en su unión con la A-2, y en concreto en el cruce con Cuatro Caminos.



De ahí la importancia de que se aceleren los plazos "dándole la máxima prioridad", y un presupuesto que ha cuantificado en unos 50 millones de euros en lo que a la recepción de la obra se refiere.



En una comparecencia conjunta con el alcalde, Antonio Román, tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento y mantener una reunión con el regidor que se ha prolongado por espacio de más de una hora, De la Serna también ha trasladado al alcalde que el Ministerio ha aprobado la orden de estudio de la mejora de la N-320 en el tramo que va hacia Madrid.



Según ha señalado, se va a realizar un estudio informativo que tenga en cuenta las distintas variantes que hay y el aumento de la capacidad y la reordenación con el fin de contribuir a la fluidez del tráfico.



En este sentido, ha señalado que la intención del Ministerio pasa por sacar también a licitación esta primavera el estudio informativo.



Según ha expresado en declaraciones a los medios, se trata de dos actuaciones de infraestructuras que quieren acometer de manera simultánea teniendo en cuenta también los problemas de seguridad que se pueden estar produciendo.



Los problemas de Cercanías

Se ha tratado de un encuentro en el que ambos responsables políticos han aprovechado para hablar de la mejora de la conexión del servicio de Cercanías desde Guadalajara a Madrid, una petición expresa del alcalde que el ministro ha escuchado y de la que ha dicho que ahora mismo están precisamente en proceso de llevar a cabo una inversión importante para la mejora de la línea y acometer mejoras.



De la Serna ha trasladado a Román que en este momento reciben "centenares" de propuestas de mejoras y que sólo para atenderlas necesitarían todo el presupuesto del Ministerio de Fomento pese a reconocer que si él fuera alcalde también haría lo mismo.



El ministro ha reconocido, no obstante, el crecimiento que está experimentando el servicio de la línea C2 de Cercanías y ha recordado el incremento del 12% el último año del servicio. No obstante, ha incidido en que sigue siendo "enormemente deficitario", lo que obliga a aportar mucho dinero, ha dicho.



En cuanto a la ocupación que registra, la ha situado en el 21,25%; es decir, de cada diez asientos se usan algo más de dos y ha matizado que del billete, el ciudadano sólo paga el 60% y que el resto se abona desde el Estado, con lo que eso supone de "esfuerzo", ha señalado.



El ministro ha escuchado la petición del alcalde al respecto, y ha avanzado que, en todo caso, la presentación del Plan de Cercanías, ahora en proceso de elaboración, está prevista para primavera.



Cambios en la A-2

También ha anunciado que se sigue trabajando en la implantación del Bus VAO junto con la Dirección General de Tráfico y la comunidad de Madrid y ha avanzado que la intención pasa por poder instalar los primeros dispositivos en los próximos meses en la comunidad madrileña, y conseguir una vía con gestión inteligente del tráfico no sólo para el autobús sino para los vehículos privados en los que al menos viajen dos personas.



En referencia a la selección de la reja y el muro de Adoratrices para ser restaurado con las ayudas del 1,5% Cultural, el ministro ha visitado la misma pero previamente ha señalado que esta petición "tenía todo el sentido del mundo" sobre todo si se tiene en cuenta que es obra de uno de los principales arquitectos de España, Ricardo Velázquez Bosco.

De la Serna espera que las obras se puedan realizar lo antes posible y ha invitado a Román a preparar alguna nueva actuación para optar de nuevo al 1,5% Cultural.



Por su parte, el alcalde, Antonio Román, ha expresado su gratitud al ministro por la aportación del 1,5 por ciento Cultural para la rehabilitación de la reja del Parque de Adoratrices, cuya inversión asciende a 450.000 euros, de los cuales el 75% lo aporta el Ministerio de Fomento.





Críticas desde el PSOE

“El ministro de Fomento tiene muchos problemas sin resolver en Guadalajara. Por eso, aunque nos parece bien que venga a visitarnos, nos parecería mucho mejor si viniera con soluciones de verdad, en vez de buscar escenarios para una foto electoral del alcalde”, ha afirmado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, en relación con la presencia de Íñigo de la Serna esta mañana en la capital.



“Esta hubiera sido una magnífica oportunidad para que comprobara “in situ” el atasco que se produce a diario en el nudo de Cuatro Caminos, y también se le ha echado de menos en la estación de ferrocarril, donde representantes del PSOE han estado hoy mismo recogiendo firmas para exigir mejoras en el servicio de Cercanías. Así hubiera podido conocer la verdadera opinión que tienen los usuarios, que no es estupenda, como alguna vez ha dicho el ministro”, ha señalado García.



El portavoz socialista ha recordado que “además del nudo de Cuatro Caminos, que requiere una solución inmediata, y del problema de Cercanías, que requiere mejorar, y mucho”, el Ministerio de Fomento tiene pendiente también la ejecución de la autovía de la Alcarria, o una nueva conexión entre las autovías A-1 y A-2, “porque ese tramo de la N-320 es uno de los más peligrosos de toda la red de carreteras estatal, o recuperar los servicios de transporte de viajeros por carretera, que recortan o eliminan cada semana”.



Igualmente, ha indicado que “si ha venido por la R-2, también habrá podido comprobar que es una autopista que va vacía y es muy cara”, dos de los factores esenciales que la han llevado a la quiebra. “Por eso, ya que el Gobierno se va a hacer cargo de rescatarla, y lo vamos a pagar entre todos, le pedimos que la liberalice para que tenga uso y no la paguemos dos veces: como contribuyentes y también como usuarios”, ha subrayado. Además, así serviría para descongestionar la A-2 y como variante de esta autovía a su paso por la capital.