El ministro del Interior ha estado en Guadalajara

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido durante la inauguración de exposición 'Once de Marzo' en Guadalajara, la necesidad de dar ante el terrorismo una respuesta "global y transversal" y no "únicamente policial y judicial".



Así se ha expresado Zoido durante la inauguración en el Espacio TYCE de Guadalajara de la exposición 'Once de Marzo' del artista valenciano Eduardo Nave, un espacio de encuentro y memoria en el 14 aniversario de los atentados del 11-M, que estará expuesta hasta el 18 de este mismo mes en la capital alcarreña.



La muestra ha sido organizada por la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Ayuntamiento de Guadalajara y cuenta con la colaboración de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo y la Asociación Ayuda 11-M.



La exposición 'Once de Marzo' nace con la finalidad de crear un estado emocional y reflexivo, que busca renovar del apoyo anímico a quienes directamente sufrieron el daño causado por los atentados terroristas.



En la exposición fotográfica, realizada por el fotógrafo Eduardo Nave (Valencia, 1976), la pieza principal toma forma a través de un viaje visual por el día a día de los escenarios de los atentados, pero no un día cualquiera, sino los cuatro 11 de marzo de cuatro años sucesivos (2010-2013).



El ministro ha señalado que cualquier recuerdo y homenaje que se brinde a las víctimas del terrorismo es "importante" y que desde el arte se "puede sensibilizar y concienciar y al mismo tiempo ayudar a cumplir los compromisos de memoria, dignidad, verdad y justicia que para sí tienen las víctimas del terrorismo".



Acompañado de los responsables de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Zoido ha precisado que el terrorismo yihadista "no tiene fronteras" ni objetivos específicos, sino que su "cruel" propósito es el de "causar situaciones de terror y caos masivo e indiscriminado".



Ante ello y apenas unos días antes de cumplirse 14 años de la tragedia, Zoido ha incidido en que las víctimas están llamadas a ser "protagonistas como referente de dignidad y coraje y como agentes de paz y convivencia pacífica frente a la violencia".



De ahí que haya destacado la importancia de que la muestra que se inaugura en Guadalajara, y que ya ha sido expuesta en años anteriores en el Museo Nacional de Antropología en Madrid y en la capilla de San Idelfonso de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), sea también contemplada en esta ciudad que "tan duramente fue golpeada hace ya catorce años".



IMPULSAR MEDIDAS DE MEMORIA

"Nuestra obligación es garantizar un derecho a la memoria para las víctimas que está consagrado en la ley de reconocimiento y protección integral. Sólo a través de ella se puede construir una sociedad con unos cimientos que sean sólidos y que estén anclados en el respeto a los derechos fundamentales más básicos", ha aseverado el ministro, que ha recordado a las 16 personas de Guadalajara que perdieron la vida en los atentados del 11-M.



"Es nuestro deber no sólo institucional sino moral, impulsar medidas activas de reconocimiento y memoria a las víctimas del terrorismo. Con el relato de la verdadera memoria contada por las víctimas les devolvemos la dignidad y escribimos la historia con la verdad con mayúsculas, que pretende ser maliciosamente transformada o silenciada con la única verdad posible que es la verdad de las víctimas", ha señalado.



En su intervención el responsable de Interior ha felicitado al autor por su talento artístico, pero sobre todo por su sensibilidad y compromiso con las víctimas, y ha aludido a como, además de este proyecto sobre las víctimas del yihadismo, tiene otro dedicado a las víctimas de ETA.



EL DOLOR SIGUE VIVO

Por su parte, el director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, ha querido incidir en que pese a que han transcurrido catorce años desde este atentado, el dolor "sigue vivo en los afectados" que reabren sus heridas en cada aniversario o cuando se producen atentados.



Domínguez ha señalado que esta exposición es un acto de recuerdo a las víctimas del 11-M pero también a todas las víctimas del terrorismo, y una manera de decir a todos los afectados por la violencia "que queremos mantener su memoria" y mostrar su solidaridad.



Por su parte, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ante la presencia también de familiares y víctimas, se ha referido a ese 11-M como un día "fatídico" y ha querido hacer hincapié en la elección "no casual" de Guadalajara para la exposición, sino que fue una provincia de la que salió uno de los trenes afectados.



Una "masacre" que según Blanco conmovió a todos a la vez que ha aludido a los ya 47 países en los que ha atentado el terrorismo yihadista y ha recordado el último de ellos en España, concretamente en Cataluña.

Para Blanco, frente a esta "barbarie y lacra" es importante la unidad de los demócratas y de todos los países para afrontar "una batalla global" que augura larga y duradera.



La hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, ha mostrado su deseo de que esta muestra sea un medio también para lograr que la repulsa que el terrorismo genera en la sociedad no se diluya en el tiempo y que la memoria colectiva "no flaquee".



De su lado, el alcalde, Antonio Román, ha defendido que aunque han pasado catorce año "el 11 de marzo no ha pasado desaparecido y no queremos que lo haga", porque, a su juicio, es "muy importante mantener esa memoria de los hechos". Por ello cree que esta exposición será un espacio de emociones y de reflexión para los visitantes y de recuerdo de las víctimas y la reacción de la sociedad española.