El misterio de los ajos que se venden en la calle

Temas relacionados Consumo Opinión Policía Local España huele a ajo. Eso es así y no nos lo quitamos de encima, según depuso aquella célebre filósofa de la vida llamada Victoria Beckhanm en el ya lejano 2003. Aunque quizá no fuera así... "Jamás diría algo que mostrara tan poco respeto y que, además, no tiene nada que ver con la realidad", sostenía once años después la transida pija de las "Spice Girl", en una entrevista.



¿Olemos a ajo o no es así? Grave dilema. Enigma histórico y sociológico, por más que a muchos nos parezca algo evidente.



A un euro venden la bolsa de ajos los martes y los sábados, tanto en el perímetro del mercadillo como en la Calle Mayor, en pugna sin cuartel con los abordadores de las ONG's. Son dos formas de entender el acoso callejero, en el cual se muestran mucho más educados los de la raza calé que los que calzan chaleco y te meten el bolígrafo casi por el entrecejo, para que aflojes.



Vender ajos en Guadalajara no está bien visto, ni a un euro ni a menos. Ni a más.



Hasta tres osados vendedores de tan fragante producto han sido multados en la última semana por la Policía Local en la capital alcarreña, sin atender a que en sí mismos están haciendo a pie de calle lo que sabios como Antonio Escohotado vienen pregonando desde los estrados: defender el comercio como clave de nuestro desarrollo.



Si a estas alturas del capitalismo vamos a preocuparnos por el origen de lo que se vende y de si cuando compramos nos olvidamos o no de la factura o del ticket de caja, apaga y vámonos. O paga y vámonos, que también.



Todo tiene un precio. Incluso este artículo, que a usted le sale gratis pero que ha pagado con su precioso tiempo, que acaba de perder, al derrocharlo.



España huele a ajo, sí. Pero no sólo.



A aguarrás tendría que oler, como prueba de que nos hemos puesto al fin a limpiarla de tanta roña como hay en sus entrañas.



P.D: Habría que hacerle un monumento o un público reconocimiento al que se toma cada día la molestia de elegir la cita que encabeza este periódico. La del 18 de junio de 2018, con Urdangarin entrando en prisión y los periódicos atiborrados de sentencias sumarísimas por parte de quienes no tienen competencia para ello es un bálsamo. Decía Gracián: " Señal de tener gastada la fama propia es cuidar de la infamia ajena" . Pues ni caso. O sea, España.