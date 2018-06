“El parking no genera más tráfico en la N-320” considera Alberto Rojo tras lo vaticinado por Fomento

Archivos relacionados Alberto Rojo, sobre el parking del Hospital. (Tamaño: 935,9 kb.) Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Alberto Rojo Hospital de Guadalajara El delegado de la Junta, Alberto Rojo, en una visita al aparcamiento realizada apenas unos minutos antes de que Jaime Carnicero llevara a cabo el anuncio de la concesión de la licencia de apertura, ha asegurado que el parking "está completamente acabado" y todos los elementos necesarios para su apertura como señales y dispositivos de seguridad están listos para esa apertura.



Acompañado de la gerente del Hospital Universitario, Isabel López; la directora provincial de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña, y del gerente de la empresa adjudicataria de las obras del parking subterráneo, José Luis Pérez, Rojo ha pedido esa licencia de apertura y que no se hiciera una "mala política", como a su juicio se ha hecho desde el Ayuntamiento de la capital.



Rojo ha querido mostrar a los medios de comunicación que las obras están terminadas, incidiendo en que "el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, no se ha remangado" para su puesta en marcha.



Rojo ha considerado que en este camino "se han puesto muchos palos en las ruedas", y con respecto a los problemas de acceso de entrada y salida al parking a los que ahora se les pide también solución, el delegado los considera "casi una cacicada" por parte del alcalde.



"El Ayuntamiento ha querido jugar con el Ministerio de Fomento para meterle en esta guerra política y es evidente que no habrá más tráfico en la N-320 por este aparcamiento", ha incidido Rojo, seguro de que esta obra sólo supondrá una reordenación del tráfico, y cuestionando, no obstante, la actitud del Ayuntamiento en otras actuaciones como la apertura de un nuevo supermercado en las inmediaciones.



El aparcamiento del Hospital cuenta con 1.200 plazas repartidas en cinco plazas, que servirán para dar respuesta a la saturación de vehículos a la hora de acudir a este centro.

Estará dedicado en sus tres quintas partes a personal del hospital y las restantes para usuarios en general; estará abierto veinticuatro horas; se vigilará por control de cámaras y, según la gerencia de las obras, tendrá unas tarifas competitivas. Va a disponer de dos entradas que estarán vigiladas; habrá cajeros automáticos que ya están listos y estará abierto las veinticuatro horas del día.