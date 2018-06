El parque de San Roque va a estar mejor que nunca dentro de un año

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Idea

18/06/2018 Una idea a valorar.

Aprovechando ésta mejora se podría actuar en los aparcamientos que hay en el margen del parque, sustituyendo los que hay en batería actualmente por otros en línea, dejando una pequeña acera para poder salir del coche y acceder al parque. Ganaríamos unos metros de parque manteniendo prácticamente las mismas plazas de aparcamiento a la vez que mejoramos la imagen del paseo. veoguada

18/06/2018 FALTA DE CRITERIO.

Estamos todos ansiosos por ver el nuevo modelo de baldosas, que para no defraudarnos, será distintos a todos los existentes y cambiantes en cada actuación del ayuntamiento de Guadalajara. Tenemos una ciudad que parece hecha de retales, muy caros, pero retales. Y ¿no van a tocar el alumbrado?. No me creo que desperdicen la ocasión para retirar farolas que no tienen ningún problema, para cambiarlas por nuevos modelos futuristas cueste lo que cueste.