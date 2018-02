El pliego de las ambulancias de Guadalajara se está incumpliendo, según UGT

Temas relacionados UGT Guadalajara (Provincia) Hospital de Guadalajara Sanidad UGT ha interpuesto un conflicto colectivo ante el Jurado Arbitral de Guadalajara por los, a su juicio, "incumplimientos" por parte de la empresa responsable del servicio de ambulancias en la provincia del pliego de adjudicación "respecto a los trabajadores, los vehículos y otros medios". Además, no ha descartado el inicio de movilizaciones al respecto.



Según ha informado el sindicato en nota de prensa, ha pasado ya "un tiempo prudencial" de prestación del servicio por las nuevas adjudicatarias, por lo que ha insistido en pedir a SSG, la empresa encargada del servicio, "que cumpla con el pliego de adjudicación, respecto a clausulas administrativas y prescripciones técnicas, junto con el respeto escrupuloso de los derechos laborales de los trabajadores".



El sindicato ha explicado que lleva exigiendo desde el 1 de octubre a la empresa y a la Administración que "los vehículos y el material que contienen cumplan con los requisitos exigibles", misma exigencia que hacen sobre otros aspectos como las bases en las que permanecen los profesionales cuando cuando las ambulancias no están activadas o la ropa de trabajo.



"Esto no siempre se está cumpliendo, aún cuando se han puesto encima de la mesa, literalmente, tanto a unos como a otros, las deficiencias detectadas", han incidido desde UGT, explicando que las reuniones de los delegados del sindicato con la empresa "son continuas en busca de dar solución a todos y cada uno de los problemas que se vienen detectando".



Respecto a las condiciones de subrogación de los trabajadores, UGT ha detallado que no se reconoce por parte de la empresa la antigüedad de los mismos, produciéndose por tanto "un claro incumplimiento de lo que determina el pliego y saltándose las clausulas sociales que se han introducido para garantía de profesionales de trabajan de forma indirecta para las Administraciones Públicas, en este caso la sanitaria".



Por este motivos UGT, como sindicato mayoritario en el Comité de Empresa, ha interpuesto este conflicto colectivo en busca del entendimiento con la empresa y como paso previo a "iniciar la vía judicial".