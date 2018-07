El PP cree que hay en lista de espera más del doble de pacientes que lo reconocido por la Junta

Temas relacionados Lorenzo Robisco PP PSOE Listas de espera Sanidad El diputado del PP y portavoz del partido en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha asegurado que cuando pase el próximo proceso electoral de mayo de 2019 en la Comunidad Autónoma y, según su estimación, los 'populares' recuperen el Gobierno, podrán "destapar" todas las "falsedades" que en su opinión el actual Ejecutivo socialista está acometiendo en la elaboración de las listas de espera sanitarias. "Están rayando la prevaricación. El PP no va a parar", ha aseverado.



En rueda de prensa, ha puesto el acento en que el Gobierno "ya debería haberse dedicado a la sanidad de Castilla-La Mancha", algo que todavía "no ha hecho" como demuestra la "falta de miles de profesionales, que se siguen yendo a otras comunidades autónomas".



Lo peor de todo para el parlamentario no es el "escándalo" de las oposiciones, sino "ocultar pacientes en las listas de espera" mientras que el PP insiste en auditar estas listas a través de una auditoría externa.



"Seguramente en mayo de 2019 García-Page diga que por fin va a poner una ley de tiempos máximos en sanidad. Y lo hará así porque un día después perderá el Gobierno dejando una herencia envenenada con miles de pacientes esperando", ha señalado.



Tras incidir en que el Gobierno "está escondiendo las listas de espera", ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha esa auditoría "para que todos sepan los cientos de miles de pacientes que están esperando", que son "más de 200.000" según sus cálculos.



Robisco ha afirmado que "la realidad" pasa por extremos como "esperar hasta tres años para una intervención". "Page ha prometido miles de profesionales. Propongo a los medios de comunicación que vayamos a cualquier hospital y yo les acompaño con la cámara que quieran a ver cómo están los médicos, cómo están los pacientes y cómo están los familiares", ha retado Robisco.



En su opinión, "hasta en los centros de salud se espera más de lo debido", razón por la cual ha urgido al Gobierno regional a comparecer en sede parlamentaria para explicar sus políticas al respecto.



Según ha considerado, al Gobierno "ya no le cree nadie", y aquellos que "necesitan su alma, que son enfermos y familiares, están hartos y desesperados".



Los datos oficiales del SESCAM

El número de pacientes en lista de espera sanitaria al cierre del mes de junio en Castilla-La Mancha se habría situado en 90.020 personas, lo que supone más de 50.000 pacientes menos que al cierre del mes de junio en el tercer año de la pasada legislatura; 16.434 menos que en junio de hace dos años y el mejor dato en los últimos nueve años, según los datos ofrecidos este mismo mes por la directora gerente del Servicio de Salud castellano-manchego, Regina Leal.



En rueda de prensa, Leal ha indicado además que la lista de espera quirúrgica ha descendido hasta los 137 días, 40 días menos que hace un año; la correspondiente a consultas con médico especialista se coloca en 32,37 días, 14 menos que en diciembre; y la espera para pruebas diagnósticas se va a 35 días de media, 20 días menos que en el mismo mes del año anterior.



Al finalizar el mes de junio de 2018, la lista de espera quirúrgica se situó en 35.633 pacientes, frente a los 41.389 que había al cierre del mes de junio de 2014. La lista de espera de primeras consultas con el especialista fue de 46.797 pacientes, 28.836 pacientes menos que en junio de 2014, un 38 por ciento menos; mientras que la de técnicas diagnósticas se quedó en 7.590 pacientes, lo que implica una reducción de casi un 70 por ciento con respecto a la que había hace cuatro años.



"Durante trece meses consecutivos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido mantener las listas de espera sanitaria por debajo de los 100.000 pacientes y nos tenemos que remontar al año 2009 para encontrar unos datos mejores que los que hemos conseguido al cierre del pasado mes de junio", ha subrayado la directora gerente del Sescam.



"En lo que resta de legislatura nuestro trabajo se centrará en mantener en niveles similares el número de pacientes en lista de espera y seguir incidiendo en mejorar las demoras medias", ha afirmado Leal.



Según la directora gerente del Sescam, los datos de lista de espera al cierre del mes de junio "están estrechamente relacionados con el aumento de actividad que se está registrando, no sólo en el área de atención hospitalaria, sino también en el ámbito de la Atención Primaria y que contribuye también a la disminución de las listas de espera".



Así, ha indicado que en los cinco primeros meses de este año, los profesionales de Atención Primaria han realizado 5.748 intervenciones de cirugía menor, casi un 21 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior; 23.865 citologías, un 26 por ciento más; 55.699 electrocardiogramas, un 59 por ciento más; 1.669 espirometrías, un 10,3 por ciento más; y 2.825 ecografías, un 3,29 por ciento más.



En el ámbito hospitalario, más de una decena de prestaciones asistenciales del Sescam han registrado de enero a mayo de este año el récord de actividad en toda la serie histórica. Entre estas prestaciones se encuentran las consultas externas, con más de 1,5 millones atendidas; tratamientos en hospitales de día, con cerca de 78.400; TAC's con 73.398 pruebas realizadas; Resonancias Magnéticas, con 38.151; colonoscopias, hemodinámica diagnóstica y terapéutica, ecocardiografías, litrotricias, camas funcionantes o urgencias.



Respecto a este último apartado, ha señalado que en los cinco primeros meses de este año se han atendido 394.249 pacientes en las urgencias hospitalarias, "muy por encima de los 257.155 atendidos entre enero y mayo de 2014 y sin mantener colapsados estos servicios como estuvieron en la anterior legislatura".