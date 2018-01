El PP no facilitará que haya más diputados regionales en Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Este es el plan para que haya más diputados regionales en Castilla-La Mancha a partir de 2019 Temas relacionados Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El portavoz adjunto del Grupo Popular, Francisco Núñez, ha asegurado este martes que su formación "se sentará a hablar con todo el mundo cuando le llamen" porque "se puede modificar cualquier tipo de normativa, incluido el Estatuto", para mejorar la vida de los castellano-manchegos, pero "si es para ver si puede haber más diputados en las Cortes, se pueden ahorrar la llamada".



A preguntas de los medios en rueda de prensa sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y la ley electoral regional, Núñez ha recordado que si el Gobierno regional "fuera en serio" con este tema "hace un año que ya lo habría hecho", y sin embargo, "no se ha solucionado nada".



El diputado ha señalado que en torno a la modificación del Estatuto no ha habido "ninguna conversación formal" con el PSOE y "ninguna mesa de trabajo ni reunión formal", y ha avisado al Ejecutivo autonómico de que el PP siempre estará dispuesto a hablar "de cualquier tema", aunque si de lo que se va a hablar es de que haya más diputados, no están "en esa tesitura".



"Los ciudadanos no van a vivir mejor porque haya más diputados, no estamos en eso, estamos en mejorar la vida a los castellano-manchegos", ha manifestado el diputado 'popular', que considera que este asunto es "más un juego de captar titulares" que otra cosa.



En cuanto a las conversaciones con la formación Ciudadanos a nivel regional de cara a la posible gobernabilidad de la región en la próxima legislatura --que ha reconocido la portavoz regional de la formación naranja, Orlena de Miguel, en una entrevista con Europa Press--, el portavoz adjunto del PP ha dicho desconocer si esos contactos se han producido.

En cualquier caso, ha señalado que el hecho de "que los partidos políticos a todos los niveles hablen siempre es bueno".