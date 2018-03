El PP no soporta el programa de Teresa Viejo en la “tele” regional... y menos aún lo que cuesta

Noticias relacionadas Teresa Viejo vuelve a la “tele” regional con un anuncio que es calificado de machista (por el PP) La posible vuelta de Teresa Viejo a la televisión regional solivianta al PP, por su alto caché A Teresa Viejo le salen caras una frases pronunciadas en su programa en CMT, en 2007 Teresa Viejo estrena en Guadalajara su documental sobre La Isabela, el balneario perdido en Buendía Temas relacionados Periodismo La representante del Partido Popular en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha (CMM), Mari Carmen Martín, ha pedido que se retire “de manera inmediata” el programa presentado por Teresa Viejo, “El lado bueno de las cosas”, para que se ahorren los 245.000 euros de los otros seis programas que aún no se han emitido.



Esta petición la ha realizado la consejera popular valiéndose del mismo argumento que utilizó la directora del Ente de Radio Televisión pública, Carmen Amores, tanto en sede parlamentaria como en el ámbito del propio Consejo, afirmando que este programa saldría de la parrilla si no alcanzaba el porcentaje de audiencia media de la propia cadena pública regional.



Cuando se llevan ya emitidos cuatro programas, la caída en la audiencia es continua: del 9,1 con el que comentó el 18 de febrero, se pasó al 7,1 del 25 de ese mismo mes y a los 6,1 del 4 de marzo y el 5,8 del pasado 11 de marzo, estas dos últimas cifras por debajo del 6,6% que tuvo la cadena de media en el último mes controlado por Kantar Media (febrero).



Carmen Martín ha señalado en este sentido que “en la última reunión celebrada por el Consejo ya le comenté a la directora del Ente que a los consejeros del PP nos preocupa mucho la política de despilfarro que ella misma está practicando, y que hay ciertos gastos que se pueden evitar.



La propia Amores dijo al respecto que: “CMMedia es un canal público con dinero de todos y para todos y hay que mirar bien dónde se invierte y, sobre todo, que nos vean, porque es importantísimo que nos vean. Si no lo ve nadie, es que no gusta y no está bien invertido el dinero…”.



“Y este es un caso clamoroso porque se llevan gastados ya 171.148 euros en un programa que no interesa a nadie y citando sus propias palabras, “…Si no funciona, yo aseguro aquí (en el Consejo de Administración) públicamente que el programa no va a seguir…. Lleva una cláusula: si no funciona, se suprime y lo saben todos, la productora en primer lugar”, ha recordado Carmen Martín, quien ha pedido que “se ejecute la cláusula y que no se tire más dinero o, mejor dicho, que no le regale más dinero a Teresa Viejo”.



Desde el PP no dudan en recordar que la actual directora del Ente, Carmen Amores, trabajó para Teresa Viejo entre octubre de 2002 y enero de 2006 como directora adjunta del magazine “Tal como somos”, producido por Mediapro, para CMT, y presentado por la propia Teresa Viejo, pasando Amores a ser contratada por la televisión pública de Castilla-La Mancha como directora de Programas y continuando Teresa Viejo cobrando del erario público castellano manchego.



La productora de Teresa Viejo, periodista con raíces familiares en Horche, cobró de la cadena pública 10 millones de euros en 10 años por hacer los programas “Cerca de ti” y “Tal como somos”. La propia Teresa Viejo cobraba 20.000 euros mensuales y, además, tenía un doble contrato de exclusividad por 6.000 euros, algo que no tenía justificación alguna.