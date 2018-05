El PP pide la dimisión “inmediata” del consejero de Sanidad por las listas de espera de hasta 4 años

Temas relacionados Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Listas de espera Sanidad El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, ha exigido este miércoles la dimisión de manera inmediata del consejero de Sanidad por su “ineptitud, ineficacia y mentiras” en la sanidad pública de la región.



Así se ha pronunciado Carlos Velázquez en rueda de prensa, donde ha lamentado que "el consejero de Sanidad se esté riendo de los usuarios y pacientes de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, y al mismo tiempo, burlándose de los profesionales sanitarios que se preparan con ilusión unas oposiciones marcadas constantemente por el escándalo".



En este sentido, ha criticado que el consejero de Sanidad, en lugar de estar en la región solucionando los graves problemas por los que atraviesa la sanidad, "está de viaje, una vez más, en Sevilla".



La segunda comunidad de toda España que más espera

Además de esto, Velázquez ha lamentado que, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de toda España donde los pacientes más tiempo tienen que esperar para ser intervenidos quirúrgicamente – datos a fecha 31 de diciembre de 2017-, y que asciende a 163 días.



El dirigente popular también ha indicado que Castilla-La Mancha es la peor comunidad de todo el país donde los pacientes más tiempo tienen que esperar en los tramos más largos – más de 6 meses – para ser operados; con un porcentaje del 36,4.



Así, ha recordado que al tratarse de datos oficiales “las cifras no se pueden poner en tela de juicio”, a pesar de que el SESCAM no publica el número de personas que están esperando para ser intervenidos en Cirugía Menor.



Velázquez ha explicado, de manera más detallada, que a 31 de diciembre de 2014, el número de personas que estaban esperando para ser operados más de 180 días representaba un 14,3 por ciento, mientras que en 2015 se incrementó hasta el 19,1 por ciento, en 2016 se situó en el 33,1 por ciento y en 2017 en el 36,4 por ciento.



Hasta 259 días para una operación pediátrica

Por todo lo anterior, Velázquez ha asegurado que “sobran los motivos para exigir la dimisión del consejero de Page”. Así, ha detallado los tiempos de espera por especialidades donde la situación es “mucho más dramática” en algunos casos como en neurocirugía o cirugía maxilofacial – hasta 255 días de espera-.



Además, en cirugía pediátrica, los menores de Castilla-La Mancha son los que más tienen que esperar para una intervención y por lo tanto, los que más “sufren” antes de ser operados- con un tiempo de espera de hasta 255 días-.



Según los últimos datos de listas de espera – abril de 2018-, y en comparación con las cifras de junio de 2015, hay 5.066 personas más esperando para ser intervenidos en cualquier hospital de la región. Por otra parte, los pacientes que más tienen que esperar para una operación se sitúa en 9.227 personas más que cuando gobernaba el PP.



Y todo ello, ha lamentado Velázquez, "a pesar de que los datos de listas de espera están maquillados, son falsos y no incluye la Cirugía Menor".



Un año de espera para una cita en Cardiología

Por otra parte, ha señalado que hay listas de espera sanitarias de hasta 3 y 4 años para pruebas de alergia, hasta 4 años para ser atendidos en la Unidad del Dolor, y también se ha referido al escrito del gerente del Hospital de Albacete en el que reconocía que para una operación en traumatología una paciente tenía que esperar hasta tres años y medio.



Por todo ello, Velázquez ha denunciado los mensajes triunfalistas de los dirigentes del SESCAM sobre las listas de espera sanitarias, ya que, ha puesto de ejemplo su caso; hasta el 11 de abril de 2019 para una primera cita con el cardiólogo.



Ante esta situación, el parlamentario popular ha recordado que "muchos pacientes tienen que acudir a la sanidad privada, gastándose el dinero, para que puedan ser atendidos de manera rápida".