El PP responde a Rafael Esteban a través de la senadora Ana González, que lamenta la “chulería”

La senadora del PP por Guadalajara, Ana González, ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que "Page insulta a los guadalajareños con las declaraciones sobre el Campus Universitario que ha realizado Rafael Esteban, presidente del Grupo Socialista en las Cortes, alcalde de Marchamalo, pero también diputado regional por Guadalajara, de toda la provincia".



González considera “una chulería, otra engañifa y una farsa” lo que pretende ahora el PSOE con el Campus Universitario amenazando con quitarlo de Guadalajara para llevarlo a Marchamalo. “Lamento que el señor Esteban se haya prestado a ello. Él sabe que los guadalajareños somos buena gente, confiada y también inteligente y sabemos que esto es una artimaña más de Page para no cumplir su compromiso con Guadalajara, con nuestros estudiantes y con la Universidad de Alcalá”.



Ana González le ha preguntado a Esteban si él, como alcalde, se saltaría unos informes técnicos de su ayuntamiento y le acusa de dudar de la profesionalidad de los técnicos municipales de Guadalajara. “¿Se salta usted los informes de los técnicos de su ayuntamiento? ¿Usted creería a una persona que promete pero no cumple?” le pregunta públicamente. “Por eso es lógico que se pida un compromiso presupuestario claro y real, porque Page ha prometido muchas veces y nunca ha cumplido su palabra”.



“Año tras año Page ha presupuestado 500.000 euros para adquirir los terrenos del Colegio Mª Cristina, pero no los ha ejecutado”, afirma González. “¿Y como puede hablar y sacar pecho de los 3,7 millones? Solo faltaría. Son los de funcionamiento. Es la aportación para pagar nóminas del profesorado, calefacción y gastos corrientes”, ha asegurado.



“Queremos el Campus Universitario en el centro de la ciudad de Guadalajara, tal y como está firmado en el protocolo de marzo del año 2015. Y lo queremos ahí porque creará riqueza, oportunidades, cultura y vida a la ciudad. Claro que de eso, ustedes no entienden”.